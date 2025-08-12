스쿼시-테니스 합친 익스트림스포츠 부문별 우승팀은 발리 세계대회 참가

[헤럴드경제=함영훈 기자] 영화배우 레오나르도 디카프리오의 다이어트를 성공시켰다는 익스트림 테니스, 스쿼시와 테니스를 합친 경기 ‘빠델(Padel)’ 대회가 글로벌 리조트그룹 클럽메드 타이틀로 국내에서 열린다.

클럽메드는 창립 75주년을 맞아 오는 9월 6일 서울 용산 아이파크몰 ‘(주)필드원(엠무브 빠델 라운지)’에서 개최되는 ‘클럽메드&엠무브 빠델컵’의 메인스폰서로 나섰다.

최근 주목받고 있는 라켓 스포츠 빠델 플레이어들이 기량을 펼치는 무대다.

1950년 프랑스에서 설립된 클럽메드는 전 세계 70여 개 리조트를 운영하며, 스키·골프·서핑·요가 등 60종 이상의 스포츠 프로그램을 통합 제공하는 ‘지상 최대 스포츠 스쿨’로 알려져 있다.

이번 스포츠 대회 타이틀 스폰서 후원은 브랜드가 축적해온 스포츠와 라이프스타일 경험을 국내에서 직접 소개하는 자리로, 건강한 삶과 여유로운 휴식을 지향하는 브랜드 철학을 전달하는 데 초점을 맞췄다.

‘클럽메드&엠무브 빠델컵’ 경기는 남녀 혼합복식, 오픈, 비기너 세 부문으로 나뉘며, 혼합복식과 오픈 또는 비기너 부문에 중복 참가할 수 있다. 참가 접수는 클럽메드 공식 홈페이지를 통해 8월 31일까지 진행되며, 참가비는 1인 5만원이다.

이번 대회의 남녀 혼합복식 우승팀은 오는 11월 인도네시아 발리에서 개최되는 ‘클럽메드 빠델컵 그랜드슬램’ 참가 자격과 함께, 클럽메드 발리 리조트 3박 4일 여행권이 제공된다. 또한 오픈과 비기너 각 부문 1, 2위 입상팀에게는 바볼랏 제품이 시상되며, 참가자 전원에게는 클럽메드 VIP 키트와 간식이 제공될 예정이다.

클럽메드 코리아 관계자는 “클럽메드는 지난 75년간 스포츠, 여행, 휴식을 하나의 경험으로 연결하는 라이프스타일을 제안해왔다”며 “이번 빠델 대회를 통해 국내 참가자들이 브랜드의 핵심 가치를 직접 느끼길 바란다”고 말했다.