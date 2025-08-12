3377 서울관광 미래비전을 달성하고 지역이 함께 성장할 수 있는 관광콘텐츠 성공리 첫 선보여 서울-지방 상생 팸투어연계 추진으로 다문화 가정, 관광약자, 외국인 유학생 등 관광 취약계층을 포용하며 지역관광 상생발전 위한 특별한 동행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울관광재단(대표이사 길기연)과 보령시가 협력하여 운영하는 ‘서울-보령 머드 트레인’ 이 8월 8일 일정을 마지막으로 3번의 특별 운행을 성황리에 마무리했다.

‘서울-보령 머드 트레인’은 서울관광재단과 보령시가 지역관광 상생발전을 위한 업무협약(MOU) 체결 후 공동 개발한 서울-지방 연계 신규 관광상품이다. 7월 26일 특별 열차 운행을 시작으로 8월 1일, 8월 8일 총 3회에 걸쳐 국내․외 관광객 약 1000여명이 참여하였다.

이번 프로젝트는 지역 관광산업의 활성화와 지방 균형발전을 동시에 이끌어내기 위한 ‘서울-지방 상생 프로젝트’ 제1호로, 서울과 지방의 동반성장을 위한 새로운 전환점이 될 것으로 기대를 모은다.

더불어, 재단은 추후 다양한 지방자치단체와의 상생 사업 확대를 해나간다는 계획이다.

아시아 3대 축제이자 대한민국 대표 지역 축제인 ‘제 28회 보령머드축제’ 가 포함된 이번 여행은 이동부터 볼거리, 먹을거리까지 전 과정이 편리하게 설계되어 관광객 모두가 안전하고 즐겁게 참여할 수 있는 포용적 관광환경 조성을 위한 여러 기관의 노력이 돋보였다.

제28회 보령머드축제는 2025.7.25~8.10 대천해수욕장·머드엑스포 광장 일원서 열렸다.

서울-보령 머드 트레인상품은 서울-대천 왕복 열차, 보령 현지 셔틀버스 탑승권, 개화예술공원과 머드축제장 입장권 그리고 1만원 상당의 온누리 상품권까지 제공됐으며 참가자들은 보령전통시장에서 이를 사용하여 점심 식사를 즐겼다.

코레일관광개발은 특별 전세열차 운영과 우수한 레일 드리머(코레일관광 개발 전담가이드) 지원으로 참가자들의 이동 편의를 도왔으며, 온누리 상품권(만원) 제공을 통해 지역경제 및 전통시장 활성화에 앞장섰다.

개화예술공원은 입장료 할인 및 공원 내 미술관, 동물원, 식물원 등 다양한 볼거리 제공 등 참가자를 위한 다양한 혜택을 마련하였다. 보령축제관광재단은 전례 없는 역대 최고의 머드축제장 할인율 적용, 머드 트레인 참가자 식별을 위해 서울관광재단이 별도로 제작한 팔찌로 머드 축제장에도 입장 가능케 하는 편의 제공 및 폭염 대비 생수 제공 및 몽골텐트 무상 임대 등 다양한 지원을 아끼지 않았다.

보령중앙시장 상인회는 전통시장 관광객 유치와 편의 향상을 위해 온누리 상품권 사용이 가능한 23개 식당 안내도와 QR코드를 배포했다. 또 외국인 참가자를 위해 다국어 안내요원을 운영했으며, 무더위에 지친 가족 관광객을 위해 ‘쿨링 라운지’를 마련해 시원한 생수와 보령 특상품 머드빵 시식, 어린이 참가자를 위한 커피박 체험을 제공했다.

시장에서 돈가스, 냉모밀 등을 판매하는 김수환 대표(55)는 “오랜만에 식당이 손님들로 꽉 들어차서 힘든 줄 모르고 음식을 내어 드렸다”며 “특히 평일 대비 식당 매출이 60% 이상 상승했다”고 귀뜸했다. 이어 “무더운 날씨에도 시장 안이 손님들로 북적이니 전통시장이 오랜만에 활기를 띤 것 같다며, 앞으로도 손님들이 시장 방문을 해주시길 바란다”고 말했다.

국수 전문점을 운영하는 곽현철 대표(45)는 “식당 개업 이래 외국인 손님들이 이렇게 많이 온 적이 처음이라 당황했지만, 외국인 손님들이 서로 한국어로 주문하는 것도 도와주며, 특히 콩국수를 잘 드시는 모습이 인상적이었다”고 말했다. 또 “평소보다 매출도 많이 오르니 음식 나르는 것도 즐거웠다며, 이제 외국인 손님들이 오셔도 긴장하지 않을 것 같다”고 덧붙였다.

특히 이번 투어는 다문화 가정, 관광약자, 외국인 유학생 등 관광 취약계층을 대상으로 서울과 지방의 상생 협력을 몸소 체험할 수 있는‘서울-지방 상생 팸투어’를 연계 진행하였다는 점에서 특별한 의미를 가진다.

러시아 아내를 둔 황우치 씨(47)는 “코로나19 이후 첫 가족 여행이라 설렘을 감추지 못했는데, 보령 머드 축제를 직접 경험하며 가족 모두에게 잊지 못할 좋은 추억이 되었다”며 함박 웃음을 지어 보였다.

중앙대 소프트웨어학부에 재학 중인 태아카(HTET ARKAR, 미얀마, 23)씨는 교과서에서만 보던 보령머드축제를 실제로 경험하며 큰 감동을 받았다. “개화예술공원 식물원에 익숙한 동남아 식물들이 많아 고향에 온 듯한 느낌을 받았고, 혼자 신청했지만 같은 학교와 국적의 친구들을 만나 즐거운 시간을 보냈다”고 전했다.

대학생 엠티로 대천 바다를 방문한 후 두 번째로 보령을 찾은 황혜진(여, 45)씨는 “친정 어머니, 남동생 그리고 아이 둘과 함께한 이번 여행에서 즐거운 시간을 보냈다”며 “평소 친정 어머니와 여행하기 쉽지 않았지만 서울다누림관광센터 덕분에 가족 여행 기회를 갖게 되어 감사하다. 내년에도 반드시 보령머드축제에 다시 올 것”이라고 전했다.

서울관광재단 길기연 대표이사는 “이번 머드트레인 열차 운영은 지방의 우수한 관광자원을 소개하고, 수도권과 지역 간 상생협력의 기반을 넓히기 위한 첫 시도였다”며 “앞으로도 다양한 지방 연계 사업을 통해 지방 관광 활성화와 나아가 ‘3·3·7·7(외국인 관광객 3000만명·1인당 지출액 300만원·체류기간 7일·재방문율 70% 달성 목표)’이라는 서울관광 미래비젼 달성을 위해 노력하겠다”는 계획을 밝혔다.