교육 대상 기존 초등 1학년에서 5세 유아까지 확대 개인별 레벨 테스트 후 1:1 또는 그룹 수업 선택 가능 5세~고3 수강료 일부 지원…사회적 배려 대상은 전액 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 영어교육 기회 확대와 글로벌 인재 양성을 지원하기 위해 ‘원어민 화상영어’ 수업 대상을 기존 초등학교 1학년에서 5세 유아까지 확대했다고 밝혔다.

‘원어민 화상영어’는 해외 원어민 전문 강사와 실시간 화상으로 연결해 개인별 맞춤형 수업을 제공하는 프로그램이다.

화상 수업 외에도 ▲그룹‧개인별 멘토링 ▲한국인 강사 복습 수업 ▲단원별 동영상 강의 등 다양한 학습 콘텐츠를 지원하며, 매 기수 조기 마감될 정도로 큰 호응을 얻고 있다.

영등포구에 거주하는 5세 유아부터 고등학교 3학년까지의 학생과 성인은 누구나 수강 신청 가능하며, 특히 5세 유아부터 고등학교 3학년까지의 학생에게는 1만8000 원의 수강료도 지원된다. ▲1:1 개별 수업은 월 6만7000 원~7만 1000 원 ▲1:3 그룹 수업은 월 1만 2000 원 ▲1:4 그룹 수업은 월 1만 원에 수강 가능하다. 사회적 배려 대상 학생에게는 그룹 수업 수강료와 교재비를 전액 지원한다.

오는 31일까지 9~10월 과정 수강생 600여 명을 선착순 모집, 모든 수강생은 레벨 테스트를 거쳐 개별 수준에 맞는 학습 단계로 배정된다. 신청은 ‘영등포구 원어민 화상영어’ 누리집(홈페이지)에서 가능하다.

구는 양질의 교육을 제공하기 위해 전문 화상영어 교육 업체와 업무협약을 맺고, 수업 영상 녹화, 이미지 연상 학습 등 다양한 기능이 포함된 콘텐츠를 제공하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “더 많은 아동과 청소년이 수준별 맞춤 원어민 수업으로 영어 실력을 키우기 바란다”며 “앞으로도 외국어에 대한 자신감과 글로벌 역량을 높이는 교육 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 전했다.