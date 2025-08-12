2020년 이후 발생 소액연체 대해 전액 상환 시 연체이력 정보 삭제 역대 최대 소액연체자 신용 회복 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 정부가 빚을 성실하게 갚아 온 서민과 소상공인을 대상으로 역대 최대 규모의 ‘신용사면’을 단행한다. 최대 324만명이 혜택을 볼 전망이다.

12일 금융위원회에 따르면 서민이나 소상공인이 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증), 경기침체, 비상계엄 사태 등으로 채무 변제를 연체했더라도 성실하게 전액을 상환하면 연체 이력을 삭제하는 신용회복 지원 프로그램이 다음달 30일부터 시행된다.

지원 대상은 2020년 1월 1일부터 올해 8월 31일까지 5000만원 이하의 연체가 발생했으나 연말까지 연체금 전액을 상환한 개인과 개인사업자다.

올해 6월 말 기준 해당 조건에 부합하는 인원은 약 324만명이다. 이 중 약 272만명이 이미 상환을 완료해 지원 대상이 된다. 이는 정부가 소액 연체자 신용회복을 지원한 이래 최대 규모라고 금융위는 설명했다. 나머지 52만여명도 연말까지 전액 상환하면 신용회복을 지원받을 수 있다.

신용회복 지원 대상자의 연체이력 정보는 금융기관 간 공유가 제한된다. 신용평가회사(CB)의 신용평가에도 반영되지 않는다. 기존에는 연체 채무를 전액 상환한 이후에도 연체 이력이 신용정보원에 최대 1년간 남으며 신용평가회사는 최대 5년까지 연체 이력을 보유한다.

금융위는 이번 신용회복으로 성실 상환자의 신용평점이 상승해 금리·한도·신규 대출에서 불이익을 받지 않을 것으로 기대된다고 덧붙였다.

앞서 금융당국은 2021년과 2024년 소액연체 전액 상환자의 연체 이력을 삭제하는 신용사면을 두 차례 시행한 바 있다. 당시 지원 대상은 2000만원 이하 연체 차주였으나 이번에 기준 금액이 상향됐다.

금융위는 코로나19 관련 피해 연장과 고금리, 계엄 등으로 인한 경기침체가 중첩된 상황임을 감안해 기준 금액을 상향했다고 설명했다.

연내 개시 예정인 장기연체채권 채무조정 프로그램(배드뱅크) 지원 대상이 7년 이상 5000만원 이하 연체 채권인 점도 고려해 성실상환자 지원 기준을 설정했다고 덧붙였다.

당국은 지원 대상을 확정한 뒤 신용평가회사를 통해 지원 대상 여부를 확인하는 시스템을 마련할 계획이다. 신용회복 지원 대상자는 별도의 신청 절차 없이 자동으로 연체 이력이 삭제된다.

이미 전액 상환한 이들의 경우 다음달 30일 연체 이력이 일괄적으로 삭제된다. 이후 상환한 이들은 상환 다음날 바로 이력이 삭제된다.

금융위 관계자는 “과거 경험상 신용회복 지원 대상자의 약 85％ 정도가 기간 내에 연체 채무를 상환해 지원을 받았다”면서 “연체 채무를 성실하게 전액 상환한 경우 정상적인 경제 활동에 신속하게 복귀할 수 있도록 신용회복 지원을 시행할 것”이라고 전했다.