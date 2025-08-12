[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 국토교통부와 함께 ‘노상주차장 디지털화 및 연계체계 구축 시범사업’을 본격 추진한다.

12일 대구시에 따르면 시는 이날 산격청사에서 국토교통부와 함께 ‘노상주차장 디지털화 및 연계체계 구축 시범사업’ 착수보고회를 열고 본격적인 사업 추진에 들어간다.

이번 사업은 지난 3월 1일부터 운영 중인 ‘대구시 통합주차정보시스템’을 바탕으로 노상주차장을 디지털화하고 민간 주차플랫폼과의 표준 연계 기반을 구축하는 데 중점을 둔다.

이를 통해 대구시는 2026년 예정인 통합주차정보시스템 2단계(디지털 주차면 구축과 민간 주차플랫폼 연계서비스 개발) 사업의 추진 기반을 견고히 할 계획이다.

이번 사업의 주요 내용을 보면 노상주차장의 디지털 구역을 생성한다. 최신 위치 측위 기술인 RTK(Real Time Kinematic)를 활용해 주차장 위치와 차량 정보를 수집할 가상 구역을 설정하고, 이를 바탕으로 디지털 공간에 구현한다.

또 부정 주차 단속 시스템을 구축한다. 이동식 카메라와 위치정보 송·수신 장치를 활용해 부정 주차 차량을 실시간으로 단속하고, 무선인터넷을 통해 정상 이용자의 차량 번호를 신속히 확인한다.

아울러 카카오모빌리티 등 민간 주차플랫폼과의 표준 연계 기반을 마련한다. 이는 내년 추진 예정인 통합주차정보시스템 2단계 사업의 핵심 과제로, 민간 플랫폼을 통해 입차·출차·정산 서비스를 원활하게 제공하는 데 목적이 있다.

이를 위해 대구시는 올해 민간 주차플랫폼과의 데이터 연계를 위한 API(Application Programming Interface)를 설계하고 기능 검증을 진행할 계획이다.

이번 사업에서 구축되는 노상주차장 데이터와 시스템은 단순한 관리 도구를 넘어 향후 통합주차정보시스템의 확대·발전을 견인할 핵심 자원이 될 전망이다.

특히 디지털 취약계층을 위한 QR코드와 ARS 안내 서비스 도입으로 누구나 편리하게 주차 서비스를 이용할 수 있도록 접근성을 높일 계획이다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “이번 사업은 공공과 민간이 협력하는 통합 주차정보 생태계 조성의 출발점”이라며 “시민들이 한층 더 편리하고 쾌적한 주차 환경을 체감할 수 있도록 혁신적인 서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.