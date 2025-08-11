교도통신 “양국 정상회담 전 사전 포석” 해석

[헤럴드경제=김진 기자] 조현 외교부 장관이 11일 방한 중인 고이즈미 신지로 일본 농림수산상을 만나 경제협력 방안을 비롯한 한일관계 전반에 대해 의견을 교환했다. 이 자리에서 고이즈미 농림수산상은 일본산 수산물에 대한 수입 규제 철폐를 요구했다고 일본 교도통신이 보도했다.

외교부에 따르면 조 장관은 서울 외교부 청사에서 진행된 고이즈미 농림수산상과 면담에서 국교 정상화 60주년을 맞은 한일관계를 보다 견고하고 성숙하며 미래지향적으로 발전시켜 나가기 위해서는 각급에서의 보다 활발한 소통이 필요하다고 말했다. 고이즈미 농림수산상은 이에 공감을 표하면서 여러 분야에서 양국의 협력 방안이 보다 구체적으로 논의되기를 희망한다고 답했다.

교도통신은 고이즈미 농림수산상이 면담 직후 취재진에게 “조속한 수입 규제 철폐를 위해 관계 부처 간 의사소통이 신속하게 진행되기를 강력히 기대한다”고 말했다며 관련 논의가 있었다고 보도했다. 다만 조 장관 측의 반응은 전하지 않았다.

한국은 일본의 후쿠시마 원자력발전소 사고와 그 뒤 오염수(일본 정부 명칭 ‘처리수’) 해양 방류에 따라 후쿠시마를 비롯한 인근 8개현의 수산물 등에 대해 수입 규제 조치를 유지하고 있다.

교도통신은 이재명 대통령이 이달 하순 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 정상회담을 하는 일정을 조율 중이라며 고이즈미 농림수산상이 이례적으로 한국 외교부 장관을 만난 것을 “(정상 회담에 앞서) 사전 포석을 놓은 것”이라고 해석했다.

양측은 경제 분야 상호 관심 의제에 대해서도 의견을 교환하고, 공통 관심사 및 현안에 대한 양국 간 긴밀한 소통의 필요성을 강조했다고 한다.

고이즈미 농림수산상은 아시아태평양경제협력체(APEC) 식량안보장관회의 및 한중일 농업장관회의 참석차 방한했다. 그는 고이즈미 준이치로 전 총리의 아들로, 일본 차기 총리 선호도 조사에서 선두를 달리고 있다.