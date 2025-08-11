[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북전문대학교는 교육부와 한국연구재단이 실시한 ‘2025년 전문대학 혁신지원사업 성과평가’에서 교육혁신 분야 최우수 등급(S)을 받으며 전국 최고 수준의 평가를 받았다.

교육부의 이번 성과평가는 대학의 자율적인 혁신을 지원하는 ‘2022~’2024 전문대학 혁신지원사업 실적에 대해 취업률 등 정량평가이다.

교육혁신 및 사업추진 실적 등의 정성평가 영역으로 나눠 경영위기 대학과 기관평가 미인증 대학을 제외한 전국 118개 전문대학을 대상으로 진행됐다.

그 결과 경북전문대학교는 지난 1월 발표된 취업률 85.1% 달성으로 대구·경북권 1위에 이어, 이번 성과평가 결과 정성평가 영역인 교육혁신 영역에서 최고 등급인 S등급을 받으며 뛰어난 성과를 인정받았다.

이와함께 43억 9,300만원의 사업비를 지원받게 됐다.

전문대학 혁신지원사업의 기본사업비는 재학생 수에 비례하고, 성과평가 결과에 따라 최대 2배의 인센티브 사업비가 배정되는 것을 고려하면 경북전문대학교는 재학생 수가 비슷한 대학을 넘어 규모가 더 큰 대학과 비슷한 수준의 사업비를 확보했다.

최재혁 총장은 “이번 성과는 대학 구성원 모두가 한마음으로 교육 혁신에 매진한 결과”라며, “3주기 혁신지원사업과 2025년부터 새롭게 추진하는 RISE(지역혁신 중심 대학지원체계) 사업을 유기적으로 연계해 지역과 산업이 필요로 하는 핵심 인재를 양성하고, 대학의 경쟁력을 한층 더 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 경북전문대학교는 지난 5월 경상북도 RISE 사업에도 선정되며 지역사회와의 협력 및 산업 수요 맞춤형 교육을 선도하는 ‘지역혁신 중심 전문대학’의 대표 모델로 발돋움하고 있다.