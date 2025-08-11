멕시코 전통 ‘우아라체 샌들’ 표절 논란

[헤럴드경제=김진 기자] 세계적인 스포츠 브랜드 아디다스가 ‘표절 의혹’으로 고개를 숙였다.

10일(현지시간) AP통신과 BBC방송에 따르면 아디다스는 최근 출시된 ‘오악사카 슬립온’이 멕시코 남부 오악사카주(州)의 전통 샌들 ‘우아라체’를 표절했다는 의혹에 직면했다. 우아라체 샌들은 오악사카주 원주민인 사포텍족의 장인들이 만들어 온 신발이다. 윗부분을 가죽끈으로 엮고 밑창은 굽이 낮은 가죽으로 된 것이 특징으로, 해당 지역의 중요한 문화 유산이자 경제적 생계 수단으로 알려져 있다.

아디다스의 신제품은 미국 디자이너 윌리 챠바리아와 협업한 것으로, 우아라체와 유사하게 윗부분을 가죽끈으로 엮고 두꺼운 밑창을 붙였다. 멕시코에서는 이번 신제품이 우아라체와 유사하다는 지적이 즉각 쏟아졌다. 아디다스가 ‘문화적 도용’(다른 나라의 전통문화를 무단으로 사용하는 것)을 저질렀다는 비난이 빗발쳤다.

오악사카주 당국은 아디다스에 공개 사과 및 판매 철회를 촉구했다. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 8일 “대기업은 자주 원주민 공동체로부터 제품과 아이디어, 디자인을 가져간다”며 “우리는 원주민을 지원할 수 있도록 법적인 부분을 검토하고 있다”고 대응을 예고했다.

논란이 커지자 아디다스는 8일 서한을 통해 “멕시코 원주민의 문화적 풍요를 매우 소중하게 생각하며 비판의 적절성을 인식하고 있다”며 공개 사과했다. 또 오악사카주 당국에 원주민 피해에 대해 배상할 수 있는 방법을 함께 논의할 것을 제안했다.

문제의 제품을 디자인한 챠바리아는 BBC에 “오악사카 공동체와 의미 있는 협력 없이 (제품이) 만들어진 데 대해 깊은 유감을 표한다”고 사과의 뜻을 전했다. 앞서 아디다스 공식 소셜미디어(SNS)와 챠바리아의 SNS 계정에 게재됐던 신제품 홍보 사진도 사라졌다고 BBC는 전했다.