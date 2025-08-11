[헤럴드경제=조범자 기자] 피겨 스케이팅 기대주 신지아(세화여고)가 시니어 데뷔전에서 메달을 획득하며 성공적인 신고식을 치렀다.

신지아는 11일(한국시간) 미국 매사추세츠주 노우드에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 챌린저 시리즈 CS 크랜베리컵 인터내셔널 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 64.57점, 예술점수(PCS) 57.28점, 감점 4점을 더해 총점 117.85점을 받았다.

전날 쇼트 프로그램 점수 62.12점을 합쳐 최종 총점 179.97점을 기록한 신지아는 이사보 레비토(207.61점·미국), 소피아 사모델키나(203.15점·카자흐스탄)에 이어 3위에 올랐다.

신지아는 지난 시즌까지 주니어 무대에서 뛰며 주니어 세계선수권 4년 연속 은메달 등 빛나는 활약을 펼쳤다.

신지아는 본격적인 그랑프리 시리즈 출격에 앞서 한단계 수준이 낮은 챌린저 시리즈를 시니어 데뷔 무대로 택해 기량을 점검했다.

쇼트 프로그램 3위에 오르며 역전 우승을 노렸던 신지아는 이날 프리스케이팅에서 세차례 점프 실수가 아쉬웠다.

아람 하차투리안의 발레 모음곡 ‘스파르타쿠스’에 맞춰 연기를 시작한 신지아는 첫 점프 과제 더블 악셀을 무난하게 뛰었으나 이어진 트리플 루프에서 엉덩방아를 찧어 수행점수(GOE) 2.45점이 감점됐다.

트리플 살코와 트리플 플립-더블 토루프-더블 루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 뛴 신지아는 플라잉 카멜 스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨 4로 처리하며 안정감을 되찾는 듯했다.

가산점 10％가 붙는 후반부 첫 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션에서 다시 넘어진 신지아는 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스에 성공했으나 트리플 러츠 단독 점프에서 또한번 넘어졌다. 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정을 받아 GOE가 크게 깎였다.

신지아는 코레오시퀀스에 이어 스텝 시퀀스(레벨 3), 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨 4)으로 연기를 마무리한 뒤 실망한 표정을 숨기지 못했다.

신지아는 매니지먼트사인 올댓스포츠를 통해 “이번 대회가 시니어 첫 데뷔 무대라 설레면서도 긴장됐다”며 “쇼트프로그램과 프리스케이팅 모두 실수가 나와 속상했지만, 앞으로 보완하기 위해 스스로에게 더 집중해야겠다는 생각이 들었다”고 했다.

이어 “다음 대회인 네벨혼 트로피에서는 부족한 부분을 보완해 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 각오를 밝혔다.

신지아는 9월 25일 독일 오버스트도르프에서 개막되는 2025 ISU CS 네벨혼 트로피 대회에 출전해 첫 금메달에 도전한다.