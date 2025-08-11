[헤럴드경제=채상우 기자] 경기 김포의 한 어린이집에서 백설기를 먹던 2살 아기가 질식사한 것과 관련해 담임 교사와 원장이 검찰에 송치됐다.

11일 김포경찰서는 업무상 과실치사 혐의로 불구속 입건된 어린이집 보육교사 A씨와 원장 B씨를 검찰에 넘겼다고 밝혔다.

경찰에 따르면, A씨는 지난 5월 22일 오후 3시 10분쯤 김포 소재 어린이집에서 2살 C군에게 간식을 먹이던 중 떡이 기도에 걸려 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

B씨는 어린이집 운영자로서 직원 관리·감독 의무를 다하지 않아 사고를 초래한 혐의를 받고 있다.

사고 직전 A씨는 백설기 떡을 잘라 C군을 포함한 원아들에게 나눠준 것으로 확인됐다. 어린이집 측은 응급 상황 발생 후 하임리히법을 실시했으나, C군은 의식을 잃고 병원으로 옮겨진 뒤 숨졌다.

국립과학수사연구원 부검 결과, C군의 사인은 ‘기도 폐색에 의한 질식사’로 추정된다는 소견이 경찰에 전달됐다.

경찰은 CCTV 영상에 응급 처치 장면이 담긴 점을 확인하면서도, 아이에게 백설기를 나눠주며 주의 의무를 다하지 못한 점을 근거로 A씨와 B씨의 과실을 인정해 검찰에 송치했다.

경찰 관계자는 “현장 CCTV를 통해 응급 처치가 있었던 점은 확인했지만, 어린이집 측이 간식 제공 시 안전에 충분히 신경 쓰지 않은 점이 과실로 판단됐다”고 말했다.