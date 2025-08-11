기숙사 증·개축, 방음·단열 공사, 위생 및 안전시설 보강, 냉난방기 설치, 휴게공간 조성 등

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 오는 27일까지 ‘외국인 근로자 기숙사 환경개선 시범사업’ 사업에 참여할 기업을 공개 모집에 나섰다.

지역 내 외국인 근로자의 정주 여건 개선과 복지 향상을 위해서다.

해당 사업은 외국인 근로자를 고용 중인 봉화군 관내 중소기업 중 고용 비율이 20% 이상인 기업을 대상으로 하며, 기숙사 환경 개선을 위한 비용의 50% 이내, 최대 2,500만 원까지 지원된다.

환경개선 사업으로는 기숙사 증·개축, 방음·단열 공사, 위생 및 안전시설 보강, 냉난방기 설치, 휴게공간 조성 등이 포함된다.

신청은 봉화군청 미래전략과 일자리청년팀으로 방문또는 우편, 이메일로 접수할 수 있다.

봉화군 관계자는 “ 외국인 근로자의 근로 및 주거환경을 실질적으로 개선돼 기업의 인력 안정성과 지역 정주여건 개선에 기여할 이번 사업에 관심 있는 중소기업의 많은 신청을 바란다.”라고 전했다.