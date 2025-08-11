[헤럴드경제=조범자 기자] 타이틀리스트가 투어 스펙의 페어웨이 우드 ‘GT1 3TOUR’를 출시했다.

지난 4월 선보인 GT280 미니 드라이버에 이어 이번 GT1 3TOUR까지 더해지면서 GT 시리즈는 투어 기반의 보다 세분화된 퍼포먼스 라인업을 선보이게 됐다.

GT1 3TOUR는 투어 선수들의 피드백을 적극 반영, 기존 GT1 페어웨이 우드의 런치각과 안정적인 탄도는 그대로 유지하면서 더 낮은 스핀과 높은 탄도를 구현할 수 있도록 설계됐다.

이번 모델의 핵심은 로프트를 14.5도로 낮추고 GT 시리즈의 신소재인 ‘독점 매트릭스 폴리머(PMP)’를 적용한 ‘심리스 써모폼 크라운’을 채택, 올 초 출시된 GT1 페어웨이 우드보다 무게 중심을 더욱 낮게 설계했다는 점이다.

이를 통해 높은 런치각과 뛰어난 관용성은 그대로 유지하면서도, 스핀을 효과적으로 줄여 최적화된 탄도로 볼의 비행 궤적을 제어할 수 있게 했다. 또 내부 호젤 구조 역시 새롭게 설계돼 추가적인 무게 절감을 실현했다.

GT1 3TOUR에는 GT1 페어웨이 우드와 마찬가지로 듀얼 퍼포먼스 컨트롤 세팅이 적용됐다.

클럽 헤드에 위치한 무게추 조절함으로써 골퍼의 구질이나 선호에 따라 맞춤형 퍼포먼스를 구현할 수 있다. 기본 세팅에서는 무거운 무게추가 전면에 배치돼 빠른 볼 스피드와 낮은 스핀을 제공하며, 피팅을 통해 무게추를 후면으로 이동하면 높은 발사각과 안정성이 향상된다.

GT1 3TOUR 페어웨이 우드에 대한 자세한 정보는 타이틀리스트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며 전국 타이틀리스트 공식 클럽 대리점에서 구매할 수 있다.