광복 80주년 ‘빛을 담은 항일유산’ 특별전 국내외 항일유산 110여 점…10월 12일까지

[헤럴드경제=김현경 기자] “이번 창의(唱義, 의병을 일으킴)는 참으로 ‘임금을 높이고 외적을 물리치며 나라를 회복하려는 뜻(尊攘討復)’에 근거한 것입니다. 저희는 마음을 열고 진심을 다해 공정무사하게 행동하려 하며, 비록 그 성과와 이익을 따질 수는 없다 해도, 결국은 이 대의(大義)의 맥은 끊기지 않을 것입니다.”

광복 80주년을 맞아 안중근 의사의 유묵과 항일 의병 관련 문서 등이 최초로 공개된다.

국가유산청은 오는 12일부터 10월 12일까지 서울 중구 덕수궁 돈덕전에서 근대기 항일 독립 유산을 통해 광복의 의미를 조명하는 특별전 ‘빛을 담은 항일유산’을 개최한다.

허민 국가유산청장은 11일 덕수궁 돈덕전에서 열린 언론공개회에서 “이번 전시를 주관하는 청장으로서 마음이 뜨겁고 새로운 사명감이 든다”면서 “청장으로 부임하자마자 여기에 먼저 와서 준비 과정을 살펴봤다. 27개 기관과 개인들이 이번 전시를 위해 대여해 줘서 두 달 동안 국민에게 공개할 수 있게 돼 굉장히 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

이어 “항일유산은 단지 과거의 유물이 아니라, 오늘의 대한민국을 있게 한 역사이고, 정신이며, 우리 국민의 정체성으로, 미래세대에 계승해야 할 우리의 소중한 문화유산”이라면서 “일제의 강압과 억압 속에서도 독립을 위해 싸운 수많은 선열의 희생과 헌신이 있었기에 오늘의 우리가 존재하고 있다”고 말했다.

개항기부터 대한제국, 일제강점기, 광복에 이르기까지 항일 독립 유산이 품고 있는 역사를 조명하기 위해 기획된 이번 특별전은 ▷‘결의: 자주구국의 유산’ ▷‘만세: 민중함성의 유산’ ▷‘시련: 민족수호의 유산’ ▷‘염원: 조국광복의 유산’ ▷‘환희: 환국의 유산’ 등 5부로 구성된다.

이번 전시에서는 지난해 7월 일본에서 환수한 ‘한말 의병 관련 문서’가 최초로 공개된다. 5ｍ에 달하는 격문과 서신에서 의병장들의 결사 항전 기록과 의병을 체포하고 서신을 강탈했던 일제의 의병 탄압 행위들을 구체적으로 확인할 수 있다.

안중근 의사가 뤼순감옥에서 유묵으로 손도장을 찍어가면서 작성한 ‘녹죽(綠竹)’은 지난 4월 개인 소장자가 경매를 통해 환수한 뒤 이번에 대여해 대중을 만나게 됐다.

이범진 대한제국 주미공사의 외교일기로 당시의 외교 활동과 서양 국가에 대한 인식 수준 등을 살펴볼 수 있는 국가등록문화유산 ‘미사일록’과 대한민국 임시정부가 국제연맹에 우리 민족의 독립을 요구하기 위해 편찬한 역사서인 ‘한일관계사료집’도 처음으로 국민에게 공개된다.

평소 보기 힘들었던 문화유산들도 함께 전시된다. 우리나라 사찰에서 최초로 발견된 일제강점기의 태극기로 강한 항일 의지를 보여주는 보물 ‘서울 진관사 태극기’가 대표적이다. 최근 유행하는 태극기 배지의 원본이기도 한 진관사 태극기는 대중에게 세 번째로 공개되는 유산이다.

일제강점기 유럽에서 독립운동을 주도적으로 이끌었던 서영해가 프랑스 파리에 설립한 고려통신사를 중심으로 독립을 위해 수행한 외교 활동들을 보여주는 국가등록문화유산 ‘독립운동가 서영해 자료’ 등 전국 각지에 흩어져 있던 국가지정·등록문화유산을 포함한 항일유산 110여 점을 한자리에서 만날 수 있다.

이번 전시의 총괄 큐레이터인 황선익 국민대 한국역사학과 교수는 “대부분의 항일독립운동 유물이 실물로 이곳에 전시돼 있다. 그 어려운 상황에서도 무엇인가를 지켜내려고 했던 수많은 사람의 결의와 시련을 이겨내고자 했던 노력들, 그 속에서 꿈꾼 염원 등이 담겨 있다”며 “유물들 혹은 유물을 만든 사람들이 우리에게 건네는 말과 메시지에 나름의 대답을 하는 전시”라고 소개했다.

앞서 지난 5일 국가유산청은 서경덕 성신여대 교수, 차주영 배우와 함께 이번 특별전 전시 유물을 소개하는 ‘빛을 담은 항일유산’ 영상을 한국어와 영어로 제작해 공개한 바 있다. 해당 영상에 한국어 해설(내레이션)로 참여한 차 배우는 이번 특별전 전시 유물들에 대한 이야기를 들려주는 음성 해설(오디오 도슨트)로도 참여헸다.

또 이번 특별전을 전국 곳곳에서도 관람할 수 있도록 전시 기간 부산 근현대역사관, 광주 역사민속박물관, 울산박물관, 목포근대역사관 등 총 4개의 지역 박물관에도 전시 부스를 운영할 예정이다.

아울러 오는 14~16일 덕수궁 돈덕전에서는 특별전 관련 부대행사도 열린다. 14일에는 ‘항일독립운동과 문화유산’을 주제로 학술 발표회(세미나)가 개최되며 15일 황선익 국민대 교수의 ‘빛을 담은 항일유산 전시를 말하다’, 16일 최태성 한국사 강사의 ‘3·1운동과 대한민국 임시정부, 그리고 광복에 미친 영향’ 강연도 진행된다.

국가유산청은 “이번 특별전을 통해 국민들과 함께 광복 80주년을 기념하고, 광복의 참된 의미와 항일유산의 소중함을 다시 한번 되새길 수 있기를 기대한다”며 “조국의 자주독립을 이루기 위해 희생한 선조들의 의지를 후대에도 변함없이 전할 수 있도록 항일유산의 체계적이고 안전한 보존·관리를 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.