[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원랜드라는 국부 캐시카우인 대형 공기업이 홍콩의 한 여행사의 한국행 대리점을 맡아 눈길을 끈다.

일반적은 GSA는 외국에 본사를 둔 대기업이 다른 나라 중소에이전트와 계약을 맺고 본사의 재화와 용역을 판매토록하는 글로벌 대-중소기업 파트너쉽인데, 기업규모 면에서는 강원랜드가 월등히 크지만 외국인 관광객 유치를 위해 흔쾌히 GSA역할을 자임해 눈길을 끈다. 홍콩 여행사로는 꽤 감동적인 계약이었다.

하이원리조트는 지난해 글로벌 복합리조트 경쟁력을 강화하기 위해 해외마케팅팀을 신설하고 필리핀, 싱가포르 등 7개국 9개사와의 GSA 체결을 통해 현지 직접 판매망을 구축한 바 있으며, 최근에는 몽골, 카자흐스탄 등 중앙아시아 지역 여행사 및 리조트 업계와 상호 공동 마케팅 업무협약을 체결하며 글로벌 하이원을 알리기 위한 네트워크 확장에도 노력하고 있다.

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 운영하는 하이원리조트는 홍콩 대표 여행전문기업인 ‘Travel Expert’와 11일 하이원 그랜드호텔에서 GSA(General Sales Agent) 계약을 체결하고, 홍콩 시장을 대상으로 한 개별 자유 여행객(이하 FIT) 유치 활동을 본격화한다고 밝혔다.

이번 계약은 최근 홍콩 FIT 여행객 비중이 지속적으로 확대됨에 따라 FIT 송객에 특화된 현지 GSA사를 발굴해 해외 관광객 유치 활성화를 위해 마련됐다.

‘Travel Expert’는 1986년 설립된 홍콩의 대표 여행사로, 홍콩 내 8개 지점 및 강력한 온라인 유통망을 보유하고 있으며 이번 계약 체결로 하이원리조트의 공식적인 홍콩 지역 총판으로서, 방한상품 기획 및 송객, 현지 홍보 마케팅, 현지 판매 네트워크 구축 등의 다양한 역할을 수행할 예정이다.

또한, 양사는 홍콩 시장 내 ‘하이원’브랜드 입지를 강화하기 위해 공동 프로모션, SNS 기반 온라인 홍보 등 다양한 마케팅 활동을 협업하기로 했으며, 이를 통해 하이원리조트는 홍콩 내 여행상품 유통 기반을 안정적으로 구축해 나간다는 방침이다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 “홍콩은 한국 관광에 대한 수요가 높은 주요 시장으로 최근에는 동계 스키 테마의 자유여행을 선호하는 FIT 고객층이 빠르게 증가하고 있다”며 “‘Travel Expert’의 광범위한 유통 채널과 전문성을 활용해 사계절 테마의 다양하고 매력적인 하이원 관광 콘텐츠를 홍콩 시장 내 소개할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.