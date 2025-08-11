그레이엄 상원의원 “푸틴이 우크라 점령지 과도하게 보상받으면 대만은 끝” “美, 대만 노리는 중국에 유혹 주지 않는 방식으로 전쟁 끝내야” 푸틴, 中·印·브라질 정상과 잇단 통화…결속력 강화 포석

[헤럴드경제=김영철기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담이 오는 15일(현지시간) 미국 알래스카주에서 예정된 가운데, 중국이 러시아와 우크라이나 전쟁의 외교적 해법에 촉각을 곤두세우고 있다. 이번 회담의 핵심 쟁점이 영토교환이란 점에서 향후 중국과 대만의 양안전쟁이 발발할 경우 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.

10일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코에 따르면 트럼프 대통령의 측근인 린지 그레이엄 상원의원(공화·사우스캐롤라이나)은 NBC방송에서 “중국이 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 우크라이나 전쟁에 대한 외교적 해법을 추진하는 것을 예의주시하고 있다”면서 “만약 푸틴 대통령이 우크라이나 점령지를 과도하게 보상받는 모양새로 끝난다면 대만은 끝”이라고 주장했다.

그레임엄 의원은 이어 “트럼프 대통령은 세 번째 침공을 막고 중국이 대만을 차지하려는 유혹을 주지 않는 방식으로 이 전쟁을 끝낼 것”이라며 “우리는 푸틴 대통령에게 굴욕 주기 위해 나선 것이 아니라, 세 번째 침공이 없도록 하는 합의를 만들기 위해 나선 것”이라고 말했다.

그러면서 그는 “볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이 과정에 참여할 수 있기를 바란다”면서도 우크라이나와 그 파트너들에게 합리적인 합의가 될지는 평화회담의 다른 요소들이 결정할 것이라고 했다.

그레이엄 의원의 이 같은 발언은 중국의 대만 침공에 대한 긴장감이 고조된 상황에서 나왔다. 이미 미 중앙정보국(CIA)은 중국의 대만 침공 가능 시점을 2027년으로 공식화한 상태다. 이 같은 상황에서 트럼프 대통령이 러시아의 우크라이나 점령지의 상당 부분을 인정할 경우 중국 역시 대만을 침공할 때 이 같은 사례를 악용할 수 있다는 지적으로 풀이된다.

트럼프 “알래스카서 푸틴과 정상회담”…‘우크라 영토’ 두고 중재 담판

앞서 트럼프 대통령은 지난 9일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “오는 15일 위대한 알래스카주에서 미국 대통령인 나와 푸틴 대통령 간의 회담이 열린다”고 밝혔다.

우크라이나가 사실상 회담에서 제외됐다는 점에서 강대국 간의 외교 담판을 통해 새로운 국경선을 긋는 형태로 전쟁에 마침표를 찍을 수 있다는 전망이 나온다.

러시아는 현재 크림반도와 도네츠크·루한스크·자포리자·헤르손 등을 점령하고 있다. 우크라이나 영토의 약 20%에 해당하는 규모다.

다만 JD 밴스 미국 부통령은 “젤렌스키 대통령을 포함하는 회담을 성사하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

밴스 부통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 그간 종전 중재에 진전이 없었던 가장 큰 이유는 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령을 만나기를 거부했기 때문이라면서 “이제 트럼프 대통령은 그걸(푸틴의 입장) 바꾸도록 했다”며 “솔직히 이제 우리는 세 정상이 언제 (협상장에) 앉아서 이 분쟁의 종식을 논의할 수 있는지에 대한 일정 같은 것들을 정하려고 하고 있다”고 설명했다.

그는 “우리는 우크라이나와 러시아가 살인이 끝나는 상대적인 평화 속에 살 수 있게 하는 어떤 협상안을 찾으려고 노력할 것이다. 이건 누구도 엄청나게 만족하지는 못할 것이다. 이게 끝날 무렵에 러시아와 우크라이나 둘 다 아마 만족하지 못할 것”이라고 관측했다.

매슈 휘태커 북대서양조약기구(NATO·나토) 주재 미국 대사 역시 이번 미·러 정상회담에 젤렌스키 대통령이 참석할 수 있다고 이날 미 CNN 방송 인터뷰에서 밝혔다.

젤렌스키 대통령이 미·러 정상회담에 동석할 가능성이 있느냐는 질문에 그는 “분명히 가능하다고 생각한다”며 “종전은 중요한 우선 과제지만 관련된 모든 당사자가 동의하지 않는 합의는 있을 수 없다”고 말했다.

다만 최종 결정은 트럼프 대통령이 내릴 예정이라고 휘태커 대사는 덧붙였다. 그는 “트럼프 대통령이 젤렌스키 초대가 최선의 시나리오라고 판단하면 그렇게 할 것”이라며 “현재까지는 아무 결정도 내려지지 않았다”고 말했다.

푸틴, 회담 앞두고 中·印·브라질 정상과 연이어 통화…“러시아 가장 큰 수혜자 될 수도”

일각에선 이번 회담에서 이미 푸틴 대통령이 회담을 앞두고 전략적 승리를 거뒀다는 평가도 나온다.

미 뉴욕타임스(NYT)는 “푸틴 대통령은 러시아 편에 서거나 분쟁에서 중립을 유지해 온 세계 및 지역 강대국들 사이에서 자신의 전쟁 전략에 대한 지지를 다지고 있는 것으로 보인다”며 “주요 개발도상국 간 협력이 강화되면 서방 시장에서 사실상 고립된 러시아가 가장 큰 수혜자가 될 가능성이 크다”고 분석했다.

회담에 앞서 푸틴 대통령은 트럼프 대통령과의 정상회담을 앞두고 최대 우방인 시진핑 중국 국가주석을 비롯해 나렌드라 모디 인도 총리와 잇따라 통화했다. 시 주석과 모디 총리와 통화한 이튿날인 9일에는 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 전화 통화를 하고 우크라이나 휴전과 관련해 위트코프 특사와 회동한 결과를 설명했다.

푸틴 대통령이 시 주석과 통화를 나눈 것은 러시아산 석유를 구매해 러시아의 우크라이나 전쟁을 돕고 있다는 이유로 미국에서 제재 위협을 받은 두 우방국을 안심시키고 향후 진행될 전쟁 관련 미·러 협상에서 지지를 확보하려는 전략으로 해석된다.

지난 8일 중국중앙TV(CCTV)는 “푸틴 대통령은 우크라이나 위기의 현재 형세에 대한 러시아의 견해와 러시아-미국의 최근 접촉·소통 상황을 소개했다”며 “러시아는 중국이 (위기의) 정치적 해결을 위해 발휘하는 건설적 역할을 높이 평가한다고 했다”고 보도했다.

CCTV는 이날 통화가 푸틴 대통령의 요청으로 이뤄졌음을 의미하는 ‘잉웨(應約·약속에 응해)’라는 표현을 썼다. CCTV는 “양국 정상은 중러의 높은 수준의 정치적 상호신뢰와 전략적 협조를 긍정적으로 평가하고, 양국 관계가 더 큰 발전을 얻도록 이끌자는 데 동의했다”고 전했다.

푸틴 대통령은 “러시아와 중국의 전면적 전략 협력 동반자 관계는 어떠한 형세에서도 변하지 않을 것이고, 러시아는 중국과 긴밀한 소통을 유지할 의향이 있다”고 말했다고 CCTV는 전했다. 이에 시 주석은 “중국은 러시아와 미국 양국이 접촉을 유지하고, 상호 관계를 개선하며, 우크라이나 위기의 정치적 해결 프로세스를 추진하는 것을 기쁘게 보고 있다”고 말했다.

모디 총리 역시 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 “푸틴 대통령에게 우크라이나 상황에 대한 최신 정보를 공유해준 것과 관련해 감사를 표했다”고 적었다. 푸틴 대통령은 두 우방국에 우크라이나 휴전 논의를 위해 트럼프 대통령과 정상회담을 한다는 사실을 알렸을 것으로 추정된다.