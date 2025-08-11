“李 대통령 재판 중단까지 옹호…고름 도려내야 새살”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표 후보는 11일 “당내에 내란 동조 세력이 존재하고 있다”고 발언한 조경태 후보에 대해 “(여권의) ‘내란몰이’에도 동참하고 있다”며 “당대표가 된다면, 반드시 책임을 물을 것”이라고 했다.

장 후보는 이날 페이스북에 “고름을 그대로 둔다고 살이 되지는 않는다. 고름을 짜내고 감염 부위를 도려내면 비로소 새살이 차오르는 것”이라며 이같이 적었다.

앞서 12·3 비상계엄 관련 국회 계엄 해제 방해 의혹을 수사 중인 내란 특검은 이날 조 후보를 참고인 신분으로 조사했다.

조 후보는 특검에 출석하며 수사에 응하게 된 계기를 묻는 취재진 질문에 “아직도 내란은 끝나지 않았다”며 “당내에 내란 동조 세력이 존재하고 있다. ‘윤어게인’을 아직도 주창하는 그런 세력이 내란 동조 세력”이라고 주장했다.

이에 장 후보는 “더불어민주당의 ‘극우몰이’에 동참하는 것으로는 정성이 부족하다고 느꼈는지, 이제 ‘내란몰이’에도 동참하고 있다”며 “어제 방송 토론회에서 ‘이재명 대통령도 임기가 끝나면 재판을 받을 것”이라며, 이 대통령의 5개 재판이 중단된 것을 옹호한 것도 실언이 아니었던 것”이라고 했다.

이어 “이런 사람이 국민의힘 당대표 후보라는 것을 도저히 용납하기 어렵다”며 “당대표가 된다면, 반드시 책임을 물을 것”이라고 밝혔다.