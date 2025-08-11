[헤럴드경제=나은정 기자] 경북의 한 유명 호텔 여성 사우나와 탈의실이 외부에 그대로 노출되는 사건이 발생해 논란이 일고 있다. 호텔 측은 사실을 인정하고 긴급 공사에 들어갔으나, 피해자 측은 여태껏 노출 피해를 입은 이용자들에 대해 공개적으로 사과할 것을 촉구하고 나섰다.

11일 여러 온라인 커뮤니티에 따르면 최근 ‘외부에서 알몸이 보이는 여자 사우나?!’라는 제목의 글이 확산됐다.

글쓴이 A씨는 최근 경북 지역에 있는 한 유명 호텔에 3박4일 일정으로 가족 여행을 떠났고, 이 곳에서 악몽같은 일을 겪었다고 했다.

7살, 5살 두 자녀를 둔 A씨는 여행 마지막 날 저녁 사우나 이용을 마친 뒤 가족과 함께 1층 잔디광장을 산책하던 중 호텔 3층쯤에서 웃통을 벗은 사람이 이동하는 모습을 목격했다. 처음에는 이곳을 남성 사우나로 생각했지만, 동선을 확인한 결과 해당 공간은 여성 사우나였다.

실제로 A씨가 1층 잔디광장에서 호텔을 향해 찍은 사진을 보면, 사우나로 추정되는 공간이 통유리로 돼 있어 외부에서 내부가 선명히 드러나 보였다. A씨는 “노출된 사람의 날개뼈 등판이 보이는 정도였는데 제 와이프는 키가 좀 커서 더 아래쪽 까지 보였을 것”이라며 “와이프는 외부에 누드쇼를 한 것 같다는 수치심에 밤새 잠을 이루지 못했다”고 분통을 터뜨렸다.

A씨는 호텔 측에 이 사실을 알리고 노출 여부를 확실히 확인하기 위해 사우나를 다시 찾았고, 그 결과 해당 공간은 여성 사우나였으며 심지어 5층 여성 탈의실에서도 알몸 상태로 탈의를 하고 사우나로 이동하는 동선까지 다 보이는 상태였다고 한다. A씨는 “커튼 뒤 그림자 정도가 아니라 무슨 옷을 입었는지 구분될 정도였다”고 분노했다.

호텔 측은 애초 “사생활 보호 필름이 있어 보일 수 없다”고 반박했으나, 사진을 확인한 뒤 검토를 거쳐 A씨 측에 사과를 건넸다. 그러나 A씨 측은 피해자가 더 있을텐데 사과만 받고 끝날 문제가 아니라는 생각에 ▲사우나 운영 중지 및 필름 작업 ▲그동안 노출 피해를 입은 고객들에 대한 사과문 홈페이지 게시 등을 요청했다.

그 후 호텔 측은 사우나 출입구 앞에 “사우나 통유리에 부착된 유리 필름이 고온 및 이상 기후로 인해 급격히 노후돼 야간 시간대 외부 노출 우려가 있는 상태”라며 “긴급 교체 공사에 따른 이용에 불편을 드려 죄송하다”는 내용의 입간판을 설치했다. 노출 피해자에 대한 언급은 없었다.

A씨는 이를 두고 “이게 사과문을 포함한 것이라더라. 그동안 여성 사우나를 이용하면서 고객들의 몸이 노출이 된 사실을 인정하고 사과하는 내용을 홈페이지에 올리라고 다시 전달했지만, 회사 측은 변호사와 상의했다며 외부에서 노출되고 있는 당시 찍었던 사진이 불법이라고 주장했다”면서 “그게 불법이라면 고소하라고 하고 전화를 끊었다. 더 이상 얘기할 가치가 없다고 판단했다”고 말했다.

피해자인 A씨의 아내는 사건 이후 트라우마로 정신과 치료를 받은 것으로 전해졌다. A씨는 “우리는 보상을 원하지 않는다. 다만 본인도 모르게 노출 피해를 당한 모든 이들에게 사실을 알리고 사과해야 한다”고 강조했다.

누리꾼들은 “4성급 수준이 이 정도라니”, “그동안 밖에서 어떻게 보일지 확인도 제대로 안 했다는거네”, “나 같아도 분하고 창피하고 수치스러워서 밤새 잠 못 잘 듯”, “아직도 이런 일을 가볍게 넘기려는 호텔 관계자들 이건 진짜 제대로 사과해야 한다” 등의 반응을 보였다.