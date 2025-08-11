13~14일 서울 과학기술회관에서 열려 올해로 30주년 맞이... “더욱 의미 있고 풍성”

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국전기화학회(학회장 이재준)는 오는 13~14일 양일간 서울과학기술회관(ST Center) 국제회의장에서‘2025년도 전지기술 심포지엄’을 개최한다고 11일 밝혔다.

국내 배터리 분야의 대표 기술 토론의 장인 본 행사는 30주년을 맞아, 더욱 폭넓은 주제와 심도 있는 발표로 업계의 이목을 끌고 있다.

본 행사는 한국전기화학회 이차전지분과, 한국배터리산업협회, 시장선도형 차세대 이차전지 혁신 전략연구단(K-BIC)이 공동으로 주관하고, LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온, EES Batteries, 네오사이언스, 원아테크 등 국내 대표 배터리 기업들이 후원사로 참여한다.

올해로 30주년을 맞은 전지기술심포지엄은 1996년 첫 개최 이후 매년 열리며 국내 배터리 산업의 기술 교류와 발전을 이끌어온 중심축으로 자리매김 해왔다. 특히 글로벌 배터리 시장에서 한국이 기술 리더십을 확보하는 데 중추적인 역할을 해온 본 심포지엄은, 초창기 연구자 중심의 기술 교류를 넘어 이제는 산업계, 학계, 정책, 시장까지 아우르는 융합 플랫폼으로 확장되며 그 영향력을 더욱 넓혀가고 있다.

30주년을 맞은 올해 행사는 그간의 성과를 되짚고 미래 전지 산업의 방향성을 제시하는 기념비적인 전환점이 될 전망이다. 튜토리얼 세션을 시작으로 시장 동향 분석 세션, 그리고 LG에너지솔루션 등이 참여하는 총 4개의 기술 세션으로 구성된다.

첫째 날에는 이차전지 셀 분극, 전극 설계 등 기초 응용 튜토리얼과 함께, 이차전지 시장의 기술 및 정책 전망이 공유된다. 이어지는 기술 세션에서는 글로벌 차세대 전지 기술 로드맵, 배터리 기술의 미래, 양극재 연구개발 동향, 고출력 고에너지 전해질 및 전극 개발 등 최신 이슈가 발표된다. 둘째 날에는 나트륨이온전지용 양극ㆍ음극ㆍ전해질 기술, 이차전지 수명 예측, 전고체전지 및 리튬금속전지 기술, 디지털 트윈 기반 배터리 모델링, AI 기반 연구방법론 등 배터리 소재부터 시스템까지 전 주기를 아우르는 심도 있는 발표가 이어질 예정이다.

한국전기화학회 이차전지분과는“30주년을 맞은 전지기술심포지엄은 대한민국이 세계 배터리 시장을 선도하게 된 배경이자 상징적인 행사”라며, “다음 30주년을 위해 K-배터리의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 차세대 기술에 대한 전략적 대응을 논의하는 의미 있는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.