7~20일까지 단 14일 간 진행 여름 막바지 실속있는 차량 구매 기회 엔트리카부터 패밀리카까지 인기 차종 마련

[헤럴드경제=김성우 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 8월 7일부터 20일까지 14일간 여름의 막바지를 시원하게 장식할 ‘써머페스타’ 타임딜 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 여름 동안 차량 구매를 고민해온 소비자들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. 사회 초년생과 대학생의 첫 차부터 가족 단위 고객을 위한 장거리용 차량까지, 다양한 라이프스타일에 어울리는 직영인증중고차 라인업이 다채롭게 준비됐다.

타임딜 대상 차량으로는 부담 없는 유지비로 인기를 끄는 현대 캐스퍼, 출퇴근에 적합한 준중형 세단 현대 아반떼, 명절 귀성길까지 대비할 수 있는 싼타페와 팰리세이드 등이 있다. 특히 벤츠 E클래스의 경우 680만원의 타임딜 할인 혜택이 적용돼 프리미엄 수입차를 보다 합리적으로 구매할 수 있는 기회를 제공한다. 이외에도 최근 친환경차 수요가 빠르게 늘어나는 가운데, 기아 EV6에는 최대 160만 원의 할인이 적용돼 전기차를 보다 실속있는 조건에서 구매할 수 있는 기회도 마련됐다.

리본카는 이번 타임딜을 비롯해 소비자에게 더욱 신뢰도 높은 직영인증중고차를 제공하고자 전 과정에 걸쳐 체계적인 품질 관리 시스템을 운영하고 있다. 리본카 리컨디셔닝 센터는 세계적인 시험인증기관 티유브이슈드(TÜV SÜD)로부터 6년 연속 품질 인증을 받았으며 전기차∙하이브리드(이하 EV∙PHEV) 정비 부문에서도 품질 인증을 획득하며 변화하는 자동차 시장에 선제적으로 대응하고 있다.

또한, 리본카는 자체 특허 기술을 적용한 ‘AQI 리포트’를 통해 차량의 외관, 엔진룸, 주행 상태는 물론 눈으로 확인하기 어려운 실내 냄새 등급까지 투명하게 공개해 비대면 거래의 신뢰도를 높이고 있다. 이와 함께, 신차 출고 시점의 품질과 가격을 기준으로 현재 중고차의 품질과 가격 수준을 수치화해 보여주는 ‘가성비 리포트’를 제공함으로써, 첫차 구매자나 중고차 경험이 적은 소비자도 안심하고 선택할 수 있도록 돕고 있다.

리본카 관계자는 “이번 ‘써머페스타’ 타임딜은 여름 막바지와 하반기 시작이라는 시기에 맞춰, 차량 구매를 고민해온 고객들에게 실질적인 혜택을 드리고자 마련됐다”라며 “리본카는 앞으로도 철저한 품질 관리와 다양한 서비스 혁신을 통해 고객 신뢰를 높여가겠다“라고 말했다.