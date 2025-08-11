페이스북에 “민주와 주의에 잘해라” 글 올려

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 최근 여수시의회 의원의 폭행 사건으로 물의를 빚은 데 이어 이웃 지자체인 광양시의원이 유명 문학인을 상대로 주취 폭언을 일삼아 망신을 사고 있다.

11일 광양시의회에 따르면 전날 밤 사회관계망서비스(SNS)에 초선 A 의원이 술을 마신 채 류근(柳根·59) 시인을 대상으로 욕설 등 폭언을 한 일이 발생했다.

A 시의원은 “류근, 이X 술 조금만 마시고 정신 차리고 민주와 주의에게 잘하고.. 나도 한잔하고 왔는데 함께 잘 살자...근데 당신 누구세요?”라고 인신공격했다.

이 사실은 전날 페이스북에 이 같은 사실을 올리면서 외부로 빠르게 펴졌다.

류 시인은 “생면부지의 인사가 방금 전 이런 댓글을 달았길래 행여 나랑 아는 사람인가 싶어 담벼락에 가 봤더니 ‘페북’에서조차 한 번도 마주친 적 없는 냥반(양반)이었다”면서 “(저한테) 대뜸 이 놈 저 놈, 막말을 쓰는 자가 민주당 소속 광양시의원이라는군요. 본인 말대로 한잔하고 왔는지 모르겠지만 시정을 살피는 공인의 이런 행태 괜찮냐, SNS도 엄연한 사회”라고 비판했다.

파문이 커지자 A 의원은 페이스북에 11일 사과문을 올리고 수습에 나섰다.

그는 “어제 몇 가지 문제로 고민이 있어서 처음으로 많이 마셨다. 절제하고 조심해야 했는데 상대방을 아프게 하는 나쁜 표현을 했다”면서 “정신이 잠시 없었으며 미안하다”고 사과했다.

본지는 A 의원의 해명을 듣기 위해 전화 통화를 시도했지만 연결되지 않았다.

앞서 여수시의원 2명은 최근 여수MBC의 순천 이전을 반대하는 집회에 참석한 뒤 저녁 만찬 자리에서 주먹을 교환해 제명 처분을 받았다.