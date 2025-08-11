글로벌 핵심인재 확보에도 총력 미래차 기술 경쟁력 강화 나서

[헤럴드경제=김성우 기자] 모빌리티 AI 기업 포티투닷(42dot)이 글로벌 모빌리티 소프트웨어 경쟁력 강화를 위해 총 5003억원 규모의 유상증자를 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 증자는 ▷SDV(소프트웨어 중심 차량) 기술 고도화 ▷에이전틱 AI 및 GPU 인프라 투자 ▷글로벌 핵심 인재 확보 등 미래차 기술 경쟁력 강화를 위한 중장기 전략의 일환이다.

현대자동차그룹의 글로벌 소프트웨어 센터로서 SDV 전환을 주도하고 있는 포티투닷은 차량 운영체제 ‘Pleos Vehicle OS’를 비롯해 자율주행 AI ‘Atria AI’, 인포테인먼트 시스템 ‘Pleos Connect’, 에이전틱 AI ‘Gleo AI’, 차량/플릿 데이터 AI ‘Capora AI’ 등 핵심 플랫폼 기술을 전방위적으로 개발해왔다. 해당 기술들은 2025년 3월 기술 컨퍼런스 ‘Pleos 25’를 통해 공개되며 기술력을 입증했다.

특히 풀 스택(full-stack) SDV solution을 기반으로 한 팹리스(fabless) OEM 모델을 통해 SDV 차량의 컨셉 설계부터 검증, 양산차 적용에 이르는 엔드 투 엔드(End-to-End) 개발 프로세스를 제공하며 미래 SDV 전환을 선도하기 위해 박차를 가하고 있다.

이러한 기술력은 현대자동차그룹의 SDV 로드맵에도 반영돼 있다. 포티투닷은 2026년 SDV 페이스 카 개발을 시작으로 2027년 양산차 적용까지 현대자동차그룹의 SDV 전략을 이끄는 핵심 파트너로 활약할 계획이다.

한편, 이번 3차 유상증자는 2023년 승인된 3개년 자본 확충 계획(2023~2025)에 따른 것으로, 현대차와 기아가 전략적 출자자로 참여한다.

조달된 자금은 기술 고도화 및 AI 인프라 구축, 그리고 글로벌 인재 확보에 전략적으로 투입된다. 포티투닷은 단기 실적보다는 중장기 기술 주권과 글로벌 핵심 인재 확보를 통한 모빌리티 소프트웨어 경쟁력 강화에 집중한다는 방침이다.

현재 포티투닷은 한국 본사를 중심으로 미국, 폴란드, 호주, 중국에 글로벌 R&D 거점을 운영하며 각 지역별 우수 인재를 적극 확보하고 있다.

포티투닷 관계자는 “이번 유상증자는 단기 재무 성과보다는 중장기 기술 주권 확보와 글로벌 인재 확보를 위한 전략적 선택”이라며, “미래 모빌리티 기술의 핵심 파트너로서 지속 가능한 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.