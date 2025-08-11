현지 직업훈련학교, 9회 졸업식

LG전자는 에티오피아의 수도 아디스아바바에 있는 ‘LG-KOICA 희망직업훈련학교’에서 9일(현지시간) 제9회 졸업식(시진)을 개최했다고 11일 밝혔다.

LG-KOICA 희망직업훈련학교는 아프리카 유일 한국전쟁 참전국인 에티오피아에 보은을 위해 LG그룹이 KOICA(한국국제협력단), 에티오피아 정부 등과 협력해 2014년 설립한 기술 교육기관이다.

매년 필기시험, 면접 등을 실시해 입학생을 선발하며 전기전자, IT 분야 무상 교육을 제공한다. 학생들이 학업에 보다 집중할 수 있도록 점심식사와 통학버스도 지원한다.

정필원 LG전자 중아지역대표 전무, 정강 주에티오피아 한국대사, 트샬레 베레차 에티오피아 노동기술부 차관 등이 참석한 제9회 졸업식에서는 70명의 졸업생을 배출했다. 이로 인해 누적 졸업생 수는 611명으로 늘었다.

졸업생의 취·창업률은 100%다. 졸업생 모두가 IT 기업에 취업하거나 습득한 기술을 활용해 창업하는 등 사회에 진출해 있다. 졸업생 가운데는 두바이, 케냐, 남아공 등에 위치한 LG전자 해외법인 및 현지 기업체에서 근무 중인 직원들도 있다.

체계적인 교육 과정을 통해 현지 청년들이 기술 역량을 갖추고 건강한 사회 구성원으로 성장하도록 돕는 점을 인정받아 지난 2020년에는 에티오피아 정부로부터 직업훈련학교 우수사례로 선정되기도 했다. 박지영 기자