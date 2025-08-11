신한금융그룹은 지난 9일 서울 중구 신한 익스페이스에서 협력업체 임직원 자녀를 초청해 ‘신한 어린이 금융체험교실(사진)’을 진행했다고 11일 밝혔다.

신한 어린이 금융체험교실은 어린이가 금융의 기본 개념부터 실생활 활용까지 체험을 통해 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 기획한 프로그램이다. 2012년 고객 자녀를 대상으로 처음 선보여 현재는 그룹사 협력업체와 상생을 위해 이들의 자녀까지 참여 대상을 확대해 운영하고 있다.

이번 행사에는 신한은행을 비롯한 그룹사 협력업체 11곳의 임직원 자녀 총 20명이 참여했다. 참가 어린이들은 실제 은행 영업점처럼 꾸며진 체험 공간에서 통장 발급, 적금 가입, 환전, 투자 등 일상 속 금융 활동을 경험했다. 신한은행 직원이 금융교육 강사를 맡아 실습 위주의 프로그램을 진행했다.

신한금융 관계자는 “신한금융과 함께하는 협력업체 직원에게 감사하는 마음으로 프로그램을 운영 중”이라며 “어린이와 청소년 금융교육을 지속 확대해 사회적 책임을 다하는 금융그룹으로서 실질적 가치를 만들어 나가겠다”고 말했다. 김벼리 기자