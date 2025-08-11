- 12일~21일까지…지식재산 전문가로 가는 첫 걸음, 지식재산학사에 도전

[헤럴드경제= 이권형기자] 특허청(청장 김완기) 국제지식재산연수원과 한국발명진흥회는 오는 12일~21일까지 ‘지식재산학’을 전공으로 하는 학점은행 2025년 2학기 온라인 수강생을 모집한다.

이번 2학기 수업은 오는 26일부터 약 15주간 진행한다. 2학기에는 ‘지식재산개론’, ‘상표법’ 등 총 11개 과목을 개설하고 1인당 최대 7개 과목(총 21학점)까지 수강할 수 있다. 수강신청은 지식재산학 학점은행 사이트에서 가능하며, 선착순으로 모집한다.

본 과정은 지식재산 관련 법과 소송, 지식재산 창출 및 관리 전략 등 지식재산 전반에 대한 실무 역량을 배양할 수 있는 온라인 학사학위 과정이다.

최근 디지털 전환, 바이오헬스 등 지식집약형 산업이 성장함에 따라 지식재산 활용 역량을 갖춘 전문인력에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 지식재산학 학점은행 과정은 실무 중심 전문 인재로 성장할 수 있는 발판이 되고 있다.

고등학교를 졸업하거나 이와 동등한 학력을 가진 국민이라면 누구나 무료로 수강할 수 있고, 학위수여 요건*을 충족할 경우 교육부장관 명의로 ‘지식재산학사’ 학위를 취득할 수 있다.

또한, 특허청과 학점교류 협약을 맺은 대학의 재학생은 지식재산학 학점은행을 통해 수료한 과목을 소속 대학에서 학점으로 인정받을 수 있다. 이번 2학기에는 충남대, 전북대 등 12개 대학과 학점교류를 진행한다.

특허청 국제지식재산연수원 허재우 원장은 “지식재산은 미래를 선도할 핵심 자산”이라며, “지식재산학 학점은행제를 통한 현장에서 바로 활용 가능한 실전형 인재 양성에 사명감을 가지고 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

한편, 수강신청과 학위 취득에 관한 자세한 사항은 지식재산학 학점은행제 누리집 또는 한국발명진흥회에 문의하면 된다.