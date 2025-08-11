토요타 프리우스 PHEV 클래스 4차전… 강창원 우승 브리지스톤, 2024년에 이어 2년 연속 후원

[헤럴드경제=김성우 기자] 전세계 타이어 및 고무 산업을 선도하며 지속 가능한 모빌리티를 위한 제품 및 솔루션을 공급하는 브리지스톤의 국내법인 브리지스톤 타이어 세일즈 코리아가 후원하는 2025 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십 프리우스 PHEV 클래스 4차전이 8월 9일 강원도 인제군 인제 스피디움에서 화려하게 막을 내렸다.

브리지스톤은 지난 해에 이어 2년 연속으로 오네 슈퍼레이스 챔피언십 프리우스 PHEV 클래스에 스포츠 타이어 ‘포텐자(POTENZA) RE-71RS’를 후원하고 있다. 프리우스 PHEV 클래스는 친환경 기술의 혁신을 체험하고 긴장감 넘치는 승부를 함께 즐길 수 있는 레이스로 전 세계 모터스포츠 무대에서 기술력을 인정받고 있는 브리지스톤이 국내의 지속 가능한 모터스포츠의 가능성과 발전을 위해 적극적으로 참여하고 있다.

이번 4차전은 3차전과 마찬가지로 ‘나이트 레이스’ 코스에서 진행됐다. 프리우스 PHEV 클래스 4차전 결승은 총 13명의 선수가 10랩을 돌며 경쟁했다. 치열한 접전 끝에 부산과학기술대학교 소속 강창원 선수가 20:26.468의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과하며 우승을 차지했다. 어퍼스피드 소속 송형진 선수, 레드콘모터스포트 소속 이율 선수가 그 뒤를 이었다.

용인 스피드웨이에서 열린 3차전에서 우승을 차지했던 어퍼스피드의 송형진 선수는 20:27.497의 기록으로 2위에 랭크됐다. 4차전까지 치른 현재 어퍼스피드 소속 송형진 선수와 부산과학기술대학교 소속 강창원 선수가 누적 성적 1, 2위를 다투고 있다.

한편, 프리우스 PHEV 클래스 5차전도 오는 9월 7일 강원도 인제 스피디움에서 치러질 예정이다.

한편 브리지스톤 그룹은 모터스포츠를 ‘타이어 제조의 시작점’이자 ‘기술의 한계를 뛰어넘는 도전’으로 재조명하고 있다. 레이스에 대한 열정과 승리를 향한 브리지스톤의 도전 정신은 지속 가능한 기술 혁신의 원동력이 되고 있으며, 사회와 고객, 파트너와 공동 창조를 통해 지속 가능한 모빌리티 사회 구현을 지향하고 있다.

또한 다양한 레이싱 카테고리에서 실제 주행 데이터 및 피드백을 바탕으로 성능을 개선한 타이어를 공급하는 중이다.