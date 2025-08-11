미국·동남아 진출·사업화 지원프로그램 신설

중소벤처기업진흥공단(이사장 강석진)이 청년창업사관학교 입교생을 대상으로 ‘글로벌 진출 프로그램’을 신설해 운영한다고 11일 밝혔다.

이 방안은 중진공의 해외망과 국가별 맞춤전략을 기반으로 한다. 청년 창업기업의 해외사업 역량을 높여 실질적 성과를 창출케 한다는 게 취지다.

중진공은 지난 6일과 오는 13일 온라인 설명회를 시작으로, 청창사 15기 입교기업 중 희망기업 100개 사를 선발한다. 4개월간 현장실습 위주로 맞춤형 교육을 할 예정이다.

교육은 ▷글로벌 역량 진단 및 멘토링 ▷현지 혁신기술 선도기업 및 스타트업 지원기관 방문 ▷글로벌 데모데이 및 비즈니스미팅 등으로 구성된다. 싱가포르 현지 액셀러레이터(AC)인 원트리힐벤처스(One Tree Hill Ventures)와 협력해 추진된다.

교육 종료 이후에도 국가별 진행 결과와 참가기업의 수요를 반영해 바이어미팅, 상담회 알선 및 현지 박람회·기술발표회 참가 등을 지원할 계획이다.

중진공 관계자는 “일회성이 아닌 지속가능한 글로벌 사업 기반을 마련하는 출발점이다. 미국과 동남아 주요 국가를 중심으로 밀착 교류를 통해 유망 청년 창업기업들이 세계로 진출할 수 있도록 지원하겠다”고 했다.