개인·기관 ‘팔자’, 외인 순매수 삼성전자 하락, 하이닉스 상승 애플 부품주·이차전지주 강세

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 상·하방 요인이 혼재된 11일 오전 3200선을 위협받고 있다.

이날 오전 10시 8분 기준 코스피는 전장보다 8.13포인트(0.25%) 내린 3200.48이다. 지수는 전장보다 10.71포인트(0.33%) 오른 3,220.72로 출발해 보합권 내 등락하다 소폭 상승세로 돌아섰다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 0.5원 내린 1389.1원에 거래를 시작했다.

유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 491억원, 550억원 순매도하며 증시 상단을 제한하고 있다. 외국인은 773억원 순매수 중이다.

지난주 말 뉴욕증시는 미국에 대규모 투자 계획을 발표하면서 급등한 애플이 강세를 이어가면서 3대 지수가 일제히 올랐다. 애플이 4% 넘게 급등하며 기술주 전반에 온기가 번진 가운데 엔비디아가 1.1%가량 올랐으며, 테슬라도 2.3% 상승했다.

이날 국내 증시도 애플 강세에 힘입어 관련 밸류체인(가치사슬) 종목을 중심으로 상승 압력을 받고 있다. 다만 오는 12일 미국 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 데다, 국내 세제 개편안 이슈, 반도체 품목관세를 둘러싼 경계감에 증시 상단은 제한되는 분위기다.

한지영 키움증권 연구원은 “반도체 관세 대상이 되는 구체적 품목이 공개되지 않았으며 이번 주 공식 발표를 통해 그 세부 사항을 확인할 수 있다는 점을 눈여겨볼 필요가 있다”며 “이는 반도체 관세 불확실성이 잔존해 있음을 시사한다”고 했다. “지난 1일 증시 폭락의 단초를 제공한 대주주 양도세 등 세제 개편안 이슈도 관건”이라며 “입법 예고기간인 14일까지 관련 논의가 진행되는 과정에서 과세 노이즈가 증시 혼선을 초래할 수 있다”고도 지적했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자(-1.18%)가 하락하며 증시 상단을 제한하고 있으며, 한화오션(-7.9%), NAVER(-1.53%), 셀트리온(-0.34%) 등도 약세다. 반면 SK하이닉스(2.92%)가 26만원대를 회복했으며, LG이노텍(5.71%), 비에이치(3.33%) 등 애플 부품주도 일제히 오르고 있다. 테슬라 강세에 LG에너지솔루션(0.92%), POSCO홀딩스(3.72%) 등 이차전지주도 상승 중이다.

같은 시각 코스닥지수도 전장보다 2.32포인트(0.29%) 오른 811.61다. 지수는 전장보다 1.24포인트(0.15%) 오른 810.51로 출발해 하락 전환했으나 다시 강보합세로 돌아섰다.

코스닥시장에서 개인이 119억원 매도 우위를 보이고 있으며 외국인과 기관은 각각 34억원, 96억원 순매수하고 있다.

에코프로비엠(4.67%), 에코프로(2.88%) 등 이차전지주와 파마리서치(0.90%), 레인보우로보틱스(0.18%), 펩트론(0.33%) 등이 상승 중이다. 알테오젠(-0.81%), HLB(-3.40%), 리가켐바이오(-2.47%) 등은 내리고 있다.