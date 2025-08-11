[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)이 호텔 카테고리 강화를 위해 12월 31일까지 매주 월요일 호텔 할인 프로모션 ‘클룩 호텔 빅세일’을 전개한다고 11일 밝혔다.

지난 4일부터 시작한 ‘클룩 호텔 빅세일’ 프로모션은 매주 월요일 오전 9시 오픈하며 8월은 일본 호텔을 대상으로 진행한다.

클룩 홈페이지와 앱에서 선착순으로 50% 할인 혜택을 받을 수 있고, 가장 먼저 결제한 행운의 주인공 1명은 무료로 호텔을 예약할 수 있다.

8월 둘째 주 월요일(11일)에는 후쿠오카 지역 호텔이 할인 대상이다. 이후 오사카와 오키나와, 삿포로가 순차적으로 예정돼 있다.

또한 프로모션 기간 월요일뿐 아니라 수요일까지 일본 전체 호텔 대상 20% 할인 혜택이 제공되며, 반짝 이벤트로 토요일 오전 9시부터 돌아오는 월요일까지는 5% 할인 받을 수 있다.

클룩은 지난달 일본 대표 프리미엄 호텔·리조트 브랜드 ‘호시노 리조트’ 상품을 론칭, 현재 ▷카이 ▷호시노야 ▷리조나레 리조트와 ▷OMO 호텔 ▷BEB 호스텔 등 ‘호시노 리조트’의 전체 브랜드 호텔 상품을 판매하고 있다. 클룩을 통해 예약 시 즉시 확정이 가능하며, ‘카이’ 호텔 예약 시에는 론칭 기념으로 JR패스 패키지 최대 15% 할인 혜택도 받을 수 있다.

올해 상반기 클룩을 통해 한국인이 호텔을 많이 예약한 일본 도시로 ▷오사카 ▷도쿄 ▷후쿠오카 ▷삿포로 ▷교토 ▷나고야 ▷나하(오키나와)가 올랐다. 인기 도시 외에도 일본 내 총 157개 도시에서 호텔 예약이 발생하며 한국인들이 일본의 다양한 지역을 방문하는 것으로 나타났다.