[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대성에너지는 최근 경북 경산시 와촌면 하양로 335에 위치한 ‘경산·하양 수소충전소’에서 개소식을 개최하고 경산시 1호 수소충전소의 본격적인 운영을 시작했다고 11일 밝혔다.

지난 8일 열린 개소식에는 대성에너지와 수소에너지네트워크(하이넷)가 공동 주관했으며 경산시 김동필 경제환경국장 및 관련기관 관계자들이 참석해 수소충전소 개소를 축하했다.

‘경산·하양 수소충전소’는 대구·경북권 수소 충전 인프라 확장을 위한 주요 거점으로, 시간당 25kg의 처리용량을 갖추고 하루 승용차 60대 충전이 가능한 설비로 구축됐다.

이동식 튜브 트레일러로 수소를 공급받아 고압 압축 및 저장한 뒤 70MPa 압력으로 수소차에 충전하는 방식으로 운영되며 대성에너지가 직접 운영을 맡는다.

박문희 대성에너지 대표이사는 “이번 경산·하양 수소충전소는 대성에너지가 구축한 지속 가능한 에너지 시스템의 또 다른 이정표”라며 “앞으로도 대구·경북 전역의 수소 네트워크 확산에 선도적인 역할을 해나가겠다”고 말했다.