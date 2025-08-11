원대로 이마트24 MD전략팀 파트너

업계 최초로 짜 먹는 주먹밥 개발

“간편하면서 색다른 제품을 고민”

최현석·여경래 컬래버…SNS 화제

원대로 MD전략팀 파트너가 지난 10일 서울 성동구 이마트24 본사에서 눌러밥을 설명 중이다. [이마트24 제공]
[헤럴드경제=정석준 기자] “누구나 아는 익숙한 용기에 담아, 어떻게 먹는지 설명할 필요도 없습니다. 바쁜 현대인들이 어디에서나 편하게 먹을 수 있는 주먹밥이죠.”

지난 10일 서울 성동구 이마트24 본사에서 만난 원대로(41) MD전략팀 파트너는 ‘눌러밥’에 대해 이렇게 설명했다. 그는 편의점 업계 최초로 짜 먹는 형태의 주먹밥 제품 ‘눌러밥’을 개발했다.

눌러밥은 ‘색다른 제품을 만들면 어떨까’라는 고민에서 시작됐다. 바쁜 현대인들이 더 편하고 빠르게 먹을 수 있는 방법을 찾다가 눈에 띈 아이디어가 튜브컵 형태의 아이스크림 용기였다.

튜브컵에 밥을 담는 것은 업계에서 첫 시도였다. 그만큼 개발 과정도 길었다. 일반적으로 즉석식품 개발까지 12주가 걸리지만, ‘눌러밥’은 6개월이 소요됐다.

원 매니저는 “기존에 없던 제품이기 때문에 함께 일할 공장을 찾는 것부터 설비, 식품 제조 신고 등 여러 단계에서 시간이 오래 걸렸다”며 “생산 공장인 전북 장수와 서울을 오가며 샘플 테스트만 10차례 이상 진행했다”고 말했다.

반년 만에 선보인 ‘눌러밥’은 출시 직후 SNS(사회관계망서비스)에서 입소문을 탔다. 편리함뿐만 아니라 라면 등 다른 식품과 잘 어울린다는 후기도 등장했다. 지난달 22일 출시한 뒤 2주간 기타 주먹밥 카테고리 내 매출 1·2위를 차지하며 인기를 증명했다.

원 매니저는 “손에 음식을 묻히지 않아 깔끔하고, 소스를 비빈 상태로 담아 맛까지 보장했다”며 “한 손으로 먹을 수 있어 학생·회사원들이 많이 찾았고, 야구장·공원에서도 잘 팔린다”고 자신했다.

[이마트24 유튜브 갈무리]
유명 셰프와 협업한 맛도 인기의 비결이다. 최현석 셰프는 ‘눌러밥 트러플크림리조또’, 여경래 셰프는 ‘눌러밥 불짬뽕볶음밥’을 각각 개발했다.

원 매니저는 “셰프들이 눌러밥을 직접 먹어본 뒤 ‘재밌고, 신기하다’는 반응을 보여 성공할 수 있다는 자신감을 얻었다”며 “샘플을 시식하고 식감, 재료, 소스양 등을 수십 차례 수정해 제품을 완성했다”고 회상했다.

눌러밥 제품군은 계속 확대할 계획이다. 그는 “지금까지 눌러밥이라는 독특한 브랜드를 알렸다면, 이제 본격적으로 키워야 할 때”라며 “기존 삼각김밥·줄김밥에 적용한 제육볶음, 참치마요 등 소비자들이 익숙한 맛으로 출시할 것”이라고 귀띔했다.

고물가에도 합리적 가격과 좋은 품질을 지키겠다는 뚝심도 엿보였다. 이마트24는 눌러밥 2종을 2000원에 판매 중이다. 편의점 내 고가 삼각김밥 제품과 비슷한 수준이다.

원 매니저는 “소스나 쌀 사용량을 줄여 원가를 낮출 수 있지만, 품질과는 절대 타협하지 않을 것”이라며 “눌러밥이라는 형태를 업계 최초로 선보인 만큼 셰프 지적재산권(IP)과 협력사 수익 등을 고려해 적절한 가격으로 책정했다”고 설명했다.

이어 “편의점은 한 주에도 수십개의 신상품이 쏟아져 나올 정도로 경쟁이 치열한 곳”이라며 “고객의 생활패턴을 살피고, 요즘 트렌드에 맞는 색다른 시도를 계속할 것”이라고 덧붙였다.

