[헤럴드경제=신동윤 기자] 키움증권은 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 기초자산으로 하는 매일만기옵션(제로데이옵션·0DTE) 상품 오픈을 기념해 오는 10월 31일까지 거래 수수료를 계약당 1달러로 대폭 할인해 주는 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

매일만기옵션은 월요일부터 금요일까지 매일 만기가 있는 초단기 옵션이다. 만기일 당일에도 신규 진입이 가능하고 현금결제 상품으로 만기 반대매매없이 만기일 장 마감시까지 거래를 할 수 있다. 이에 미국주식 정규장 개장 전후 발표되는 주요 경제지표와 이벤트에 유연한 대응이 가능하다는 점에서 다양한 투자 기회를 제공한다.

매일만기옵션 실시간 시세 신청 고객에게는 신청 당월을 포함해 총 3개월간 시세 이용료 무료 혜택도 제공한다. 무료 적용 기간 내 매일만기옵션 1계약 이상 거래 시 무료 기간이 1개월 단위로 자동 연장되어 지속적인 혜택을 받을 수 있다.

마지막으로 매일만기옵션 첫거래 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 300명에게 상품권 5만원도 증정할 계획이다.

키움증권 관계자는 “매일만기옵션은 만기가 짧아 비교적 낮은 프리미엄으로 투자가 가능하고 기초자산의 움직임에 옵션 가격이 민감하게 반응해 높은 변동성과 레버리지를 활용한 양방향 투자가 가능하다는 점에서 데이트레이딩을 하는 투자자들에게 관심이 높다”고 말했다.

매일만기옵션을 거래하기 위해서는 키움증권 해외선물옵션 계좌가 필요하다. 키움증권 영웅문S#을 통해 비대면으로 개설이 가능하다.