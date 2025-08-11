[헤럴드경제 = 김상수 기자] 보람상조가 최근 오피스 코미디로 주목받고 있는 쿠팡플레이 ‘직장인들’ 시즌2에 간접광고(PPL)로 참여했다고 11일 밝혔다.

시즌2의 1회에서 보람상조는 신동엽이 이끄는 마케팅 전문 회사 DY기획에 ‘젊은 세대에게도 폭넓게 소통할 수 있는 혁신적인 마케팅 전략’을 의뢰하는 콘셉트로 등장한다.

보람상조의 의뢰를 받은 DY기획 회의실은 장례만 한다고 여겼던 상조가 웨딩, 반려동물, 생체보석 등 다양한 서비스를 아우르는 토털 라이프케어 기업이라는 사실에 직원들은 크게 놀랐다. 이어 기상천외한 아이디어들이 쏟아졌고, 회의실은 순식간에 거침없는 애드리브 열전으로 재미를 선사했다.

보람상조 관계자는 ”지난 시즌 현봉식 배우의 ‘현보람’이라는 본명이 당사 브랜드를 연상시켜 대중에게 자연스럽게 친밀감을 심어줬다“며 ”이번 콘텐츠 협력을 통해 더욱 친근하고 혁신적인 방식으로 MZ세대 잠재 고객층과도 소통해 보람상조의 현대적이고 유연한 이미지가 자연스럽게 각인되기를 기대한다“고 밝혔다.

보람상조는 이번 협업이 브랜드 이미지 제고는 물론, 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 새로운 고객 접점을 여는 시도가 될 것으로 기대하고 있다.

직장인들 시즌2는 신동엽, 김민교, 이수지, 현봉식, 김원훈, 지예은 등이 출연한다. 이들을 통해 직장인들의 생생한 생활상을 유쾌하게 그려낸다. 보람상조가 참여한 직장인들 시즌2 1회는 OTT 쿠팡플레이를 통해 확인할 수 있다.