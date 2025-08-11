쉬는 택배기사, 매일 6000명에 달해 “백업기사 시스템으로 자유로운 휴무”

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)는 매일 전체 위탁배송 택배기사 중 쉬는 비율이 30% 이상에 달하고, 그 수가 6000명 이상에 달한다고 11일 밝혔다. 평일이든 주말이든 택배기사 3명 중 1명이 쉰다는 의미다.

이는 CLS가 업계 최초로 백업기사 시스템을 도입해 위탁 배송기사들이 주 5일 이하 배송을 할 수 있는 여건을 조성했기 때문이다. CLS는 자체 배송인력(쿠팡친구) 배송 지원 등을 통해 백업기사 시스템을 안착시켰다.

최근 한국물류과학기술학회 조사결과에 따르면 CLS는 ‘위탁배송업체 택배기사의 주 5일 이하로 배송하고 있다’는 응답 비율이 62%였다. 타사(1~5%)보다 압도적으로 높은 숫자다.

조동근 명지대 경제학과 명예교수는 “택배업계에서 배송기사의 휴식권은 구조적으로 보장받기 어려운 경우가 많은데, 쿠팡은 위탁 단계에서부터 백업기사를 확보하도록 하는 구조를 만들어 근본적인 해결책을 제시했다”며 “이는 단순한 업무환경 개선 차원을 넘어, 지속 가능한 물류 시스템을 설계했다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.