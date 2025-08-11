[헤럴드경제=박지영 기자]법무법인 바른(대표변호사 이동훈·이영희·김도형)이 오는 ‘스테이블코인의 글로벌 규제 동향과 비즈니스, 국내 시사점’을 주제로 세미나를 개최한다고 11일 밝혔다. 세미나는 오는 19일 오후 3시 강남구 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀에서 열린다.

스테이블코인을 둘러싼 주요 법제 이슈와 글로벌 스테이블코인의 결제 시스템 구조, 사업자 입장에서의 향후 대응 방향을 함께 논의하고자 마련됐다. 미국은 2025년 ‘스테이블코인 책임법(GENIUS Act)’을 최초로 연방 차원에서 통과시켰다. 발행 주체 등록 의무, 1:1 준비금 요건, 공시 의무 등을 명문화했다. EU는 MiCA 규정을 정비하여 스테이블코인 발행 근거를 마련한 상황이다. 일본에서도 이미 스테이블코인 발행을 위한 규제를 마련해 시행중이다.

세미나는 총 3개 세션으로 진행된다. 1세션에서는 김갑래 자본시장연구원 박사가 ‘글로벌 스테이블코인 규제 환경의 최신 동향과 시사점’을 주제로 강연한다. 2세션에서는 한서희 법무법인 바른 변호사(39기)가 ‘스테이블코인 정책 방향성과 비즈니스 전략’을 발표하며, 3세션에서는 이성산 솔라나 슈퍼팀 코리아 Lead가 ‘글로벌 스테이블코인 결제 시스템의 현재와 미래’를 주제로 강연할 예정이다. 각 세션 발표 후 질의응답 및 네트워킹 시간이 마련된다. 참가를 원하는 경우 바른 홈페이지 내 구글폼을 통해 신청이 가능하다.

바른 디지털자산·혁신산업팀 팀장을 맡은 한서희 변호사는 “스테이블코인은 더 이상 기술적 실험에 그치지 않고 국가 간 결제 시스템, 자금세탁방지, 금융안정성 등 다양한 법적 이슈의 핵심 대상으로 떠오르고 있다”며 “이번 세미나를 통해 사업자 입장에서의 향후 대응 방향을 모색하는 기회가 될 것”이라고 말했다.

법무법인 바른 이동훈 대표변호사(23기)는 “이번 세미나를 통해 스테이블코인을 둘러싼 주요 법제 이슈와 글로벌 결제 시스템 구조에 대한 전문가들의 심도 있는 분석을 제공할 것”이라며 “가상자산 산업 및 금융권 관계자들의 많은 참여를 기대한다”고 했다.