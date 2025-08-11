[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구테크노파크는 지난 7일 세종대 집현관에서 세종대와 지역산업의 디지털 전환 및 인공지능 분야 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식에는 세종대 엄종화 총장과 한동일 인공지능융합대학장, 유성준 인공지능연구소장을 비롯한 주요 보직자들이 참석했으며 대구TP에서는 김한식 원장을 포함한 실무진이 함께했다.

이번 협약은 인공지능 대전환(AX) 시대에 발맞춰 양 기관이 공동 정책과제 발굴 및 산학협력 생태계 조성에 협력하고 지속 가능한 산업혁신 플랫폼을 구축하기 위해 마련됐다.

양 기관은 AI 관련 공동 정책과제 기획 및 협력사업 수행, 세미나·워크숍·심포지엄 등 학술교류 활동 공동 추진, 기타 상호 협력이 필요한 분야에 대한 실질적 연계를 통해 AI 기술의 현장 적용과 지역 기업의 디지털 전환 가속화에 기여할 계획이다.

향후 실무협의체를 구성해 실행력 있는 협력 모델을 구체화하고, AI 기술을 활용한 지역 산업 혁신 사례 창출에 집중할 방침이다.

김한식 대구테크노파크 원장은 “AI 분야의 교육·연구 역량을 보유한 세종대학교와의 협력은 대구지역 기업의 미래 성장 동력을 창출하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “양 기관의 긴밀한 협력을 통해 지역 산업의 디지털 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.

세종대 엄종화 총장은 “이번 협약은 학계와 지역 혁신기관 간의 유기적 연계를 통해 AI 기반 산업의 고도화에 기여할 수 있는 계기가 될 것”이라며, “지속적인 교류를 통해 의미 있는 연구와 성과가 창출되도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.