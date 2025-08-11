[헤럴드경제=강승연 기자] 식음료기업 일화가 베트남 음료 시장에 본격 진출하고, 동남아 시장 확대에 속도를 낸다고 11일 밝혔다.

일화는 베트남 롯데마트와 유통 계약을 체결했다. 이에 따라 탄산음료 ‘맥콜’을 포함한 24종의 음료를 수출한다. 수출 품목에는 맥콜 외에도 ‘초정탄산수’와 ‘팅글 레몬애사비소다’, ‘일화차시’ 등이 포함된다.

일화는 이번 롯데마트 입점으로 베트남에서 브랜드 인지도를 끌어올리겠다는 구상이다. 롯데마트는 지난 2008년 호찌민에 첫 매장을 열었다. 하노이, 다낭 등에서 15개 매장을 운영 중이다.

김윤진 일화 대표이사는 “베트남에서 K-푸드에 대한 관심이 높아지면서 한국 음료 제품을 찾는 소비자가 느는 추세”라고 말했다.

한편 일화는 올해 해외 시장 확대에 박차를 가하고 있다. 지난 1월 중국에 맥콜을 정식 수출했으며 5월에는 중국 신선식품 전문 매장 허마셴성에 일화차시를 입점했다. 지난 3월에는 우크라이나에 음료 제품 26종을 수출했다.