[헤럴드경제=강승연 기자] 워커힐 호텔앤리조트가 국내 호텔업계 최초로 AI(인공지능)와 호텔 공간을 결합한 ‘워커힐 AI 라운지’를 선보이며 미래형 호텔 서비스의 새 기준을 제시한다고 11일 밝혔다.

워커힐은 지난 4월 국내 호텔업계 최초로 챗GPT-4o 기반 AI 안내 서비스 ‘워커힐 AI 가이드’를 도입한 데 이어, 이번 워커힐 AI 라운지 오픈으로 디지털 혁신 전략을 확장했다.

그랜드 워커힐 서울 1층에 자리한 워커힐 AI 라운지는 첨단 AI 기술 전문기업 커먼컴퓨터과 협업해 탄생한 국내 최초 AI·호텔 융합 체험 공간이다.

고도화된 워커힐 AI 가이드를 기반으로 AI 매니저와의 인터랙티브 음성 대화를 할 수 있으며, 호텔 곳곳에 전시된 미술품을 소개하는 콘텐츠로 고객에게 색다른 체험을 제공한다.

음성 대화에는 사용자의 질문 의도를 파악하기 위한 ‘인텐트 인식(Natural Language Understanding)’ 시스템이 적용됐다. 호텔리어가 사용하는 응대 화법을 재현하기 위해 머신러닝 학습도 거쳤다.

AI 라운지에서는 AI 매니저 ‘해리스(Harris)’와 워커힐 아트 전문 AI 에이전트 ‘아티(Artie)’가 함께하는 체험형 미션에 참여할 수 있다. 호텔 내 다양한 미술 작품을 탐색하고 퀴즈를 풀어 나가는 방식이다.

해리스는 워커힐 호텔앤리조트의 이름 유래인 초대 유엔군 사령관 월튼 해리스 워커(Walton H. Walker) 장군의 이름에서 착안한 AI 페르소나다.

AI 라운지는 무인으로 24시간 운영되며, 누구나 자유롭게 입장해 체험할 수 있다. 워커힐의 정보를 챗GPT-4o 기반 기술로 안내, 추천하는 워커힐 AI 가이드를 비롯해 다양한 콘텐츠가 마련됐다.

워커힐의 역사와 미래를 영상으로 풀어낸 AI 콘텐츠 크리에이터 킵콴의 ‘시간의 레일 위에서’, 순환과 재생, 연결과 변화를 주제로 한 언커먼 갤러리 작가 3인(최건혁·샤이니타이거·강준용)의 디지털 아트, 전통 식재료를 예술적으로 재해석한 아트 컬래버 작품 등이 있다.

워커힐 호텔앤리조트 스마트 스테이 랩(Smart Stay Lab) 김세한 담당은 “AI 라운지는 기술과 공간, 예술이 유기적으로 결합된 워커힐만의 새로운 시도”라며 “고객 서비스부터 예술 경험까지, AI가 호텔에서의 모든 순간을 더욱 특별하게 바꿔나가는 여정에 함께하길 바란다”고 전했다.