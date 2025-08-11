[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 2주 연속 톱2를 지키고 있다.

10일(이하 현지시간) 빌보드의 차트 예고 기사에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST가 2위에 올랐다. 컨트리 가수 모건 월렌의 ‘아임 더 프로블럼’(I‘m the Problem)의 뒤를 잇는 순위다.

‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 앨범 소비량 순위를 집계한다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 차트에 이름을 올린 이후 매번 유의미한 성적을 기록 중이다. 이번 차트 집계 기간 동안엔 10만장에 해당하는 앨범 유닛(Album Units)을 기록했다. 이는 전주보다 7% 증가, 자체 최고 수치를 써냈다.

이 앨범은 ‘빌보드 200’에 8위로 데뷔한 이후 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위를 기록하며 현재까지 세 번째 2위를 기록했다.