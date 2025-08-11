불법적치물 및 불법주정차, 교통안전시설물 상태 살필 예정

[헤럴드경제=손인규 기자] 종로구(구청장 정문헌)가 2학기 개학을 앞두고 29일까지 학교 주변에서 안전 점검을 실시한다.

학생들의 안전 확보와 사고 예방을 위한 조치로 생활안전, 교통안전, 방범, 환경정비 등 여러 분야를 아우른다. 대상지는 관내 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교 등 총 43개교 일대다.

점검은 구청 안전도시과 생활안전팀을 중심으로 각 동주민센터 담당자와 지역 주민이 함께한다.

주요 내용은 학교 주변에서 발생하는 불법 주정차나 불법 적치물 설치 여부, 어린이 보호구역 교통안전시설물(표지판과 과속방지턱 등) 적정 설치 및 유지관리 상태 점검이다.

또 학교 진입로나 인근 보행로 안전관리 실태, 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)·비상벨 상태 확인도 이뤄진다.

점검을 통해 발견된 안전 위해 요소는 관련 부서로 즉시 이관해 신속하게 개선 하고, 필요한 경우에는 지속적인 모니터링과 후속 조치도 병행한다.

정문헌 구청장은 “학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 하고, 모든 주민이 안심하고 생활할 수 있는 지역사회를 만들겠다”고 밝혔다.