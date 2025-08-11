구, 산후 엄마 맞춤형 운동 프로그램인 ‘육퇴운동클럽’ 9월 하반기 과정 개강 8월 11일 오후 2시부터 건강부모e음 웹사이트에서 선착순 접수 스텝박스, 서킷트레이닝 등 산후시기별 맞춤교육 진행으로 산후회복과 활력증진까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 육아로 지친 산후 엄마들이 몸과 마음의 활력을 되찾을 수 있도록 돕는 ‘육퇴 운동클럽’ 하반기 프로그램을 오는 9월 개강한다고 밝혔다.

‘육퇴 운동클럽’은 산후 2~24개월 산모 중 서초구에 거주하거나 직장이 있는 여성을 대상으로 한 체계적인 운동 프로그램이다. 개인의 체력과 회복 단계에 맞춰 저강도부터 중·강도까지 구성됐으며, 음악에 맞춰 움직이는 ‘스텝박스 운동’과 근력 및 유산소를 결합한 ‘서킷트레이닝’으로 운영된다.

프로그램은 ‘2~24개월 산후 여성’이 참여할 수 있는 ‘스텝박스 운동’과 ‘10~24개월 산후 여성’이 참여 가능한 ‘서킷트레이닝’ 두 가지 파트로 나뉘어 진행되며 열정만 있다면 대상자 누구나 참여 가능하다. 이를 통해 산후 회복은 물론 활력 증진과 자존감 회복 효과도 기대할 수 있다.

하반기 과정은 9월부터 총 8주간 프로그램별 주 1회 30분씩 진행된다. 8월 11일 오후 2시부터 건강부모e음 웹사이트에서 선착순으로 신청이 가능하다.

한편 상반기에 총 31회 운영된 ‘육퇴 운동클럽’에는 총 288명이 참여하는 등 큰 호응을 얻었다. 참여자 대상 설문조사에서도 “제 인생 최고의 운동이었다” “신나는 노래에 맞춰 운동하니 육아 스트레스도 날아갔다” “운동하는 날만 기다릴 정도로 우울함이 많이 사라졌다”는 등 뜨거운 반응이 이어졌다.

이 밖에도 서초보건지소에는 임신부를 위한 산전필라테스, 심신힐링맘(임신부) 프로그램과 산후 여성을 위한 산후기구필라테스, 심신힐링맘(산후), 기구필라테스 자율운동, 키즈스포츠 등 다양한 운동 프로그램도 운영 중이다. 건강부모e음사이트에서 매월 셋째주 월요일 오후 2시부터선착순 접수할 수 있다.

전성수 서초구청장은 “앞으로도 엄마들이 체감할 수 있는 맞춤형 정책으로 출산·양육 친화도시 서초를 만들어 가겠다”고 말했다.