[헤럴드경제=최은지 기자] 정부가 생활 밀착 분야의 40개 기업에 대한 정보보호 공시 내용을 직접 점검하기로 했다.

과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 11월 말까지 약 3개월 간 국민 생활과 밀접한 분야 40개 회사를 대상으로 정보보호 공시 검증을 진행한다고 10일 밝혔다.

올해 정보보호 현황을 공시한 773개사 가운데 이용자 수 100만명 이상의 기업 26곳과 기간통신사업자 14곳에 대해 공시 내용을 직접 점검에 나선다.

특히 올해는 SK텔레콤 해킹 사태를 계기로 검증 대상을 국민 생활과 밀접한 기업 위주로 확대했다.

검증 대상에 삼성전자, 카카오, 네이버, SK텔레콤, 쿠팡, 티맵모빌리티, 우아한형제들, 이마트, CJ ENM, KT, LG유플러스, 카카오모빌리티, 삼성SDS, LG전자 등이 포함됐다.

2022년부터 도입된 정보보호 공시 제도는 사업분야, 매출액과 서비스 이용자 수 등에서 일정 수준 이상의 기업에 대해 정보보호 현황 공개를 의무화했다.

전문가로 구성된 심의위원회에서 공시 내용을 심의해 중대한 오류가 있다고 판단한 경우 해당 기업에 수정을 요청하며 요청받은 기업은 수정 요청 내용과 관련 사유서를 전자공시시스템에 기한 내에 제출해야 한다.

과기정통부 관계자는 “사이버 보안에 대한 사회 각계의 관심이 높아지고 있는 점을 고려해 기업의 정보보호 투자 및 활동에 대해 세밀한 검증을 하려는 것”이라고 말했다.

과기정통부는 SKT 해킹 사고를 계기로 KT, LG유플러스와 주요 플랫폼 사인 네이버, 카카오, 쿠팡, 우아한형제들에 대해 현장 점검을 진행한 결과 특이사항은 발견되지 않았다고 밝혔다.