시카고전 후반 16분 교체 출전 1-2 뒤진 상황서 페널티킥 얻어

로스앤젤레스(LA) FC로 이적한 ‘슈퍼 소니’ 손흥민(33)이 이적 사흘 만에 치른 미국 프로축구 MLS 데뷔전에서 동점 페널티킥을 얻어내며 팀에 기여했다.

손흥민은 10일 오전(이하 한국시간) 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어와 2025 MLS 27라운드 원정 경기에서 LAFC의 교체선수 명단에 이름을 올린 뒤 후반 16분 투입됐다.

이어 1-2로 끌려가던 후반 32분 페널티킥을 유도해 LAFC를 패배 위기에서 건져 냈다. LAFC는 드니 부앙가의 페널티킥 동점 골로 2-2 무승부로 경기를 마무리했다.

이날 경기는 손흥민에게는 독일 분데스리가, 잉글랜드 프리미어리그에 이어 자신의 세 번째 프로 리그인 MLS에 데뷔하는 무대였다.

손흥민은 지난 10년 동안 활약했던 토트넘을 떠나 MLS 역대 최고 이적료인 최대 2650만달러(약 369억원)에 7일 LAFC 유니폼을 입었다. 2027년까지 지정 선수(Designated Player·샐러리캡을 적용받지 않는 선수)로 계약했고 2028년과 2029년 6월까지 두 차례 연장 옵션이 포함됐다,

이날 경기에서 중계 방송사는 소강상태가 이어지던 전반 중반 이후 손흥민이 동료들과 몸을 풀자 그의 모습을 연신 비추면서 후반전 출격에 대한 기대감을 드러냈다.

이후 후반 14분께 손흥민이 훈련복에서 유니폼으로 갈아입고 출전을 준비했고, 마침내 후반 16분 마르티네스가 빠지면서 손흥민이 MLS 경기에 첫선을 보였다. 관중들은 손흥민에게 박수를 보냈고 그가 공을 잡을 때마다 환호했다.

손흥민은 후반 22분 페널티지역 밖 정면에서 왼발로 MLS 첫 슈팅을 기록했으나 힘이 실리지 않아 골키퍼에게 잡혔다. 그러나 후반 32분 LAFC의 역습 상황에서 손흥민은 페널티지역 안 오른쪽으로 공을 몰다 상대 수비수 테란에게 밀려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다.

손흥민은 추가시간에 골 지역 오른쪽으로 침투해 오른발 슛을 했으나 수비수에게 막혀 아쉬움을 남겼다.

LAFC는 승점 37로, 서부 콘퍼런스 6위에서 5위로 올라섰다. 시카고(승점 36)는 동부 콘퍼런스 9위를 유지했다. LAFC는 17일 오전 8시 30분 매사추세츠주 폭스버러의 질레트 스타디움에서 뉴잉글랜드 레볼루션과 원정 경기를 치른다.

조용직 기자