송파구, 하루 8~10대 방치된 자전거 수거 수리된 자전거는 학교나 저소득층에 기부

[헤럴드경제=손인규 기자] “여기만 몇 개월 세워져 있던데…주인 없는 건가요?”

길을 걷다가 마주치는 애물단지, 바로 거리 곳곳에 방치된 자전거들이다. 공간을 차지해 통행에 불편을 줄 뿐만 아니라 도시 미관도 해치는 흉물로 골칫거리가 되고 있다. 이에 각 자치구는 주인 잃은 자전거를 수거해 고친 뒤 새 주인을 찾아주는 작업에 한창이다.

지난 8일 오전 찾은 송파구 마천동 자전거 수리센터에는 막 송파구 잠실새내역 앞에서 수거한 녹슨 자전거 한 대가 1톤 트럭에 실려 들어왔다. 자전거는 안장이 많이 뜯겨 나가 있고 체인은 녹이 많이 슬어 딱 봐도 오랜 시간 방치된 자전거로 보였다.

김종수 자전거 수리센터 직원은 “매일 송파구 곳곳을 순찰하면서 안장이 없거나, 체인이 녹슬었거나, 브레이크 제동 장치가 없거나, 페달이 빠져있거나 한 방치 자전거를 찾아낸다”며 “이렇게 방치된 자전거에는 계고장(행정상 의무 이행을 재촉하는 문서)을 붙인 뒤 열흘 후 찾아가 그대로 붙어있으면 주인이 없는 걸로 보고 수거를 한다”고 말했다.

이렇게 수거한 방치 자전거는 수정구 복정동에 있는 자전거 보관소에 한 달간 보관된다. 혹시 나중에 나타날지도 모르는 주인을 기다리는 것이다. 그래도 주인이 나타나지 않으면 수리가 가능한 자전거는 수리센터로 가져와 수리한다. 수리가 불가능할 정도로 낡은 자전거는 폐기처리된다.

김 사원은 “수거되는 자전거가 하루에 약 8~10대, 한 달 동안 180~200대 정도”라며 “하지만 워낙 오래 방치된 자전거가 많아 이 중 수리해 쓸 수 있는 자전거는 10대가 조금 넘는다”고 말했다.

이렇게 수리된 자전거는 관내 저소득층 가정이나 학교로 전달된다. 자전거가 필요한 주민이나 학교에서 동 주민센터로 신청을 하면 수리된 자전거 중 적당한 자전거를 보내준다.

송파구 관계자는 “새 자전거처럼 A급이라고는 할 수는 없지만 자전거 수리기사의 손길을 거쳐 안전상 문제없는 자전거를 보내드리고 있다”며 “주로 통학거리가 먼 중고등학생이나 기초생활수급자, 한부모 가정 등에 기부하고 있다”고 말했다.

송파구는 서울 자치구 중 가장 많은 방치 자전거를 수거하고 있다. 지난해 송파구가 수거한 방치 자전거는 총 2391대. 이 중 103대가 수리를 거쳐 새 주인을 찾아갔다. 올해는 상반기에만 75대의 자전거가 재정비돼 기증됐다.

구는 올 하반기 기증 수량을 130대 이상으로 늘려 올해 총 200대 이상의 자전거를 재활용할 계획이다.

이렇게 일부 버려진 자전거가 수리돼 새 생명을 얻고 있지만 아직 그 비율은 미비하다. 구가 수거할 수 있는 자전거는 공공 도로나 보도 등에 방치된 자전거들뿐이다.

아파트 단지나 빌라 등 주택 내에 방치된 자전거는 사유지여서 구가 마음대로 자전거를 수거할 수 없다. 아파트 관리사무소에서도 혹시 나중에 나타날 수 있는 주인이 변상 책임을 물을 수 있어 사실상 손을 놓고 있다. 그러다 보니 수리해서 다시 쓸 만한 자전거도 오랜 시간 방치돼 사용이 불가능할 정도로 녹슨 뒤에야 고물로 처리되고 있다.

송파구 관계자는 “민간 영역에 방치된 자전거도 수거할 수 있도록 방법을 고민하고 있다”며 “방치된 자전거를 줄여 쾌적한 도시 미관과 함께 자전거 활성화를 기대하고 있다”고 말했다.