[헤럴드경제=최은지 기자] 지난해 미국 상원에서 막혀 통과되지 못한 생물보안법이 재추진되는 움직임이다. 생물보안법의 주요 내용을 ‘국방수권법’에 포함하는 방식으로, 사실상 중국의 ‘바이오 굴기’를 견제하는 미국 의회의 움직임이 본격화됐다는 분석이 나온다.

10일 한국바이오협회에 따르면 지난달 31일(현지시간) 미국 공화당 빌 해거티 상원의원(테네시주)과 민주당 게리 피터스 상원의원(미시간)은 2026년 국방수권법에 지난해 불발된 생물보안법안의 내용을 포함한 개정안을 상원에 제출했다. 국방수권법은 반드시 통과돼야 하는 국방 세출 법안이다.

미국 바이오 전문지 바이오세추리는 빠르면 오는 9월 상원에서 심의될 수 있는 것이라고 전망했다.

생물보안법은 미국 연방 정부 기관들이 ‘적성국과 연관된 바이오 기술 공급자’와 계약을 맺거나 보조금을 제공하는 것을 금지하는 내용이 골자다. 구체적으로 ‘우려 바이오기업’이 생산하거나 제공하는 바이오 장비 및 서비스를 조달하거나 획득할 수 없고, 우려 바이오 기업이 생산 또는 제공하는 장비를 계약하거나 계약을 연장 또는 갱신할 수 없으며, 대출 및 보조금을 받아 우려 바이오기업이 제공하는 장비나 서비스를 조달, 취득, 사용하거나 계약 체결, 연장 또는 갱신하는데 사용할 수 없도록 하는 내용을 담았다.

적성국은 중국, 러시아, 북한 등 6개 국가인데, 이 중에서도 이 법안이 지목하는 ‘우려 바이오기업’은 중국 기업이 타깃이다. 중국의 우시앱텍, 우시바이오로직스, BGI, MGI, 컴플리트제노믹스 5개 기업이 ‘우려 바이오 기업’으로 지정됐다.

앞서 지난해 1월 공화당 의원들 주도로 ‘생물보안법’이 발의, 하원을 통과됐지만, 논란이 일었다. 규제대상이되는 5개 중국 기업이 어떻게 지정됐는지와 이에 대한 해제 절차가 없다는 절차상 문제가 제기된 것이다.

이번에 제출된 ‘국방수권법’에 8장 E절의 끝에 881조 ‘특정 바이오기술 제공자와의 계약 금지’ 항목을 추가하는 형식으로 사실상 생명보안법과 유사한 규정이 제안됐다.

이번 국방수권법 개정안에는 지난해 생물보안법 추진 과정에서 논란이 된 ‘절차상 투명성 부재’를 해소했다. 우려 바이오 기업으로 지정될 경우 해당 기업에 통보하고, 국가안보 및 법 집행 이익과 일치하는 범위 내에서 ‘지정된 이유’를 제공한다. 또 해당 기업이 통지 수령 후 90일 이내에 지정에 반대할 수 있다는 사실과 조치에 대해서 알려주도록 하는 규정이 포함됐다.

국방수권법 개정안이 통과될 경우, 법안 발효 1년 이내에 관리예산국(OMB)이 우려 바이오 기업 명단을 공표하게 된다. ‘우려 바이오 기업’은 미국에서 운영 중인 중국 군사기업, 적대국 정부를 대신해 통제를 받거나 운영되는 기관, 국가 안보에 위험을 초래하는 기관 등으로 규정하고 있다.

이러한 규정이 연방조달규정에 반영되면, 국방부에서 발표하는 미국에서 운영 중인 중국군사기업로 지정된 경우 연방조달규정 개정 후 60일 이후부터, 기타 우려기업으로 지정된 경우 180일 후부터 금지 규정이 발표된다.

지난해 생물보안법 추진 과정에서 중국 기업들의 로비가 강화됐던 만큼, 이번 국방수권법 개정안에 대해서도 치열한 로비가 전개될 것으로 보인다. 다만 지적됐던 절차적 문제가 해소된 만큼, 통과될 가능성이 높다는 것이 업계의 관측이다.

한국바이오협회는 ”미국에서 강력하게 추진되는 의약품 관세 부과, 약가 인하 정책에 더해 진행되는 생물보안법안 제정이 미국을 비롯해 글로벌 의약품 공급망, 기업 간의 경쟁구도에 어떤 영향을 미칠지 세심하게 지켜볼 필요가 있다“고 말했다.