[헤럴드경제=김유진 기자] 10일 새벽 대구 동구의 한 아파트에서 불이 난 가운데, 일가족 3명이 숨졌다. 방화 가능성이 높게 점쳐지는 가운데, 가족 중 숨진 모친은 11층 아파트 내부가 아닌 베란다 아래로 추락한 채 발견돼 경찰이 조사 중이다.

경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 3시 35분께 동구 신천동의 17층 아파트 11층에서 화재가 발생했다.

주민 신고를 받고 출동한 119대원들이 19분 만에 불길을 잡았으나, 안에서 10대 자녀 2명이 숨진 채 발견됐다. 40대 어머니는 베란다 아래로 추락한 상태에서 발견됐다.

이 불로 주민 3명이 연기를 흡입하는 등 경상을 입었고, 20여 명은 자력으로 대피했다.

화재 당시 가족 중 아버지는 집에 없었던 것으로 알려졌다.

경찰은 발화 지점이 여러 곳에서 확인된 점 등을 토대로 방화 가능성을 염두에 둔 채 소방당국과 함께 정밀 감식을 벌이고 있다.

해당 아파트는 1990년대 준공돼 스프링클러 설치 의무가 없었다.