[헤럴드경제=김지헌 기자]

트럼프발(發) ‘관세 협박’에 글로벌 기업인들이 안절부절 못하는 모양새가 지속되고 있다. 반도체, 스마트폰, 자동차를 가리지 않고 주요 기업들이 도널드 트럼프 미국 대통령이 새롭게 구축하는 글로벌 무역 판도에서 살아남기 위한 수싸움을 지속할 것으로 전망된다.

앞서 6일(현지 시각) 애플은 미국에 1000억달러(약 138조3000억원) 규모 추가 투자 계획을 발표했다. 이번 발표로 애플의 미국 내 누적 투자 금액은 6000억달러(약 830조원)가 된다.

애플의 투자 계획에는 애플이 공급망을 미국으로 더 많이 이전하는 생산 프로그램이 포함돼 있다고 언급했다. 여기에는 미국내에서 중요한 부품을 생산하는 것도 포함된 것으로 알려졌다.

이번 투자 계획은 애플이 미 정부의 관세 정책의 영향을 줄이려는 조치라는 평가다. 올해 초 트럼프 대통령은 애플의 최고경영자(CEO) 팀 쿡과 회동한 지 하루만에 애플이 아이폰 생산을 미국으로 이전하지 않으면 최소 25%의 관세를 부과하겠다고 경고했다. 현재 아이폰은 주로 중국과 인도에서 생산되고 있다. 트럼프 대통령의 이 발언이 애플의 투자 결정에 한몫한 것으로 전해진다.

애플은 지난 2월에 향후 4년 동안 미국에 5000억 달러를 투자할 것이라고 밝혔다. 이 투자에는 텍사스에 AI 서버 시설, 미시간에 공급업체 아카데미 설립, 미국내 기존 공급업체에 대한 추가 투자와 약 2만 개의 연구 개발 일자리 추가가 포함된다.

인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO) 역시 트럼프 대통령의 반도체 관세 예고 이후 백악관을 찾았다. 엔비디아의 AI 칩 H20 중국 수출 재개 승인을 위해 황 CEO가 트럼프 대통령을 만난 지 27일 만이다.

이날 백악관에선 황 CEO가 트럼프 대통령과 만났다. 특히 이번 회동은 트럼프 대통령이 반도체 수입품에 대한 고율의 관세 부과를 예고한 가운데 이뤄졌다.

트럼프 대통령은 그동안 반도체 등에 대해 품목별 관세를 예고해 왔다. 지난 5일 미 경제 매체 CNBC 방송 인터뷰에서 “내주 정도”(next week or so)에 품목별 관세를 더 발표할 예정이라면서 대상 품목으로 반도체와 의약품을 언급하기도 했다.

그는 그러면서 “우리는 그것들(반도체 등)이 미국에서 제조되길 원하기 때문”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 애플의 미국 내 투자 계획을 발표하며 “우리는 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것”이라고 말했다.

다만 구체적인 부과 시기는 언급하지 않았다. 황 CEO는 그동안 자사의 AI 칩을 관세 부과 대상에서 제외해 달라고 트럼프 대통령에게 로비를 벌여왔다고 블룸버그 통신은 보도했다.

자동차 업계도 트럼프 대통령의 관세 정책에 긴장하긴 마찬가지이다.

월스트리트저널(WSJ)은 7일 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 글로벌 주요 자동차 제조업체들이 총 118억 달러(약 16조4000억원)에 달하는 손실을 봤다고 보도했다. 이는 코로나19 바이러스 확산으로 공장이 멈췄던 2020년 이후 가장 큰 타격이다.

가장 큰 피해를 본 기업은 도요타다. 도요타는 이날 실적 발표에서 미국의 관세 부과 조치로 2분기 영업이익이 30억 달러(약 4조2000억원) 줄어드는 악영향을 미쳤다고 밝혔다.

폭스바겐(15억1000만 달러), GM(11억 달러), 포드(10억 달러), 혼다(8억5000만 달러), BMW(6억8000만 달러), 현대차(6억 달러), 기아(5억7000만 달러), 마쓰다(4억7000만 달러), 닛산(4억7000만 달러) 등이 뒤를 이었다. WSJ는 중국을 제외한 글로벌 상위 10개 자동차 제조사의 올해 순이익이 전년 대비 약 25% 감소할 것으로 예상했다.

제프리스의 애널리스트 필립 후쇼아는 자동차 제조사들이 가격 인상을 머뭇거리는 데 대해 “다른 업체가 움직이기 전에 먼저 나서려는 곳은 없다”며 “모두가 트럼프 대통령으로부터 험악한 소셜미디어(SNS) 메시지를 받을 까봐 두려워한다”고 분석했다.