트럼프·푸틴 15일 정상회담 테이블에 오를 듯 우크라이나·유럽 러시아 점령 영토 지배 반발

[헤럴드경제=신대원 기자] 알래스카 북미정상회담이 우크라이나 전쟁의 중대 분수령이 될 것으로 전망되는 가운데 러시아가 우크라이나 돈바스 지역을 넘겨주면 휴전하겠다는 입장을 밝혔다는 관측이 나온다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 8일(현지시간) 러시아가 미국에 우크라이나 동부 도네츠크와 루한스크를 아우르는 돈바스 지역을 넘겨주면 휴전하겠다는 제안을 전달했다고 보도했다.

WSJ에 따르면 블라디미르 푸틴 대통령은 지난 6일 휴전 중재를 위해 러시아를 방문한 스티브 위트코프 미국 중동특사에게 직접 이 같은 제안을 했다.

푸틴 대통령은 우크라이나가 돈바스 영토를 양보하고 국제사회가 이를 인정하면 휴전하겠다면서 우크라이나군의 도네츠크 철수를 선결 조건으로 제시했다.

푸틴의 제안이 현실화되면 러시아는 돈바스로 불리는 도네츠크와 루한스크, 그리고 이미 2014년 강제병합한 크림반도를 통제하게 된다.

현재 러시아는 루한스크를 완전 점령한데 이어 도네츠크도 대부분 장악하고 있다.

이런 가운데 우크라이나는 도네츠크 서부 주요 도시를 거점으로 버티고 있는 형국이다.

오는 15일 알래스카에서 예고된 도널드 트럼프 대통령과 푸틴 대통령 간 미러 정상회담에선 러시아 측의 제안을 포함해 우크라이나 전쟁 해법이 중점 논의될 전망이다.

미 측은 푸틴 대통령의 제안 이후 미러 정상회담 준비에 들어간 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령의 제안에 대해 정상회담을 준비하기에 충분히 매력적이라고 평가한 것으로 전해졌다.

푸틴 대통령의 제안과 관련해선 우크라이나군의 도네츠크 철수 및 전선 동결, 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 평화 계획 합의, 그리고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 협상 시나리오가 거론된다.

다만 우크라이나는 물론 유럽에서는 우려의 목소리가 흘러나온다.

러시아가 현재 전선을 동결할지 군대를 완전히 철수할지, 그리고 러시아가 일부 통제하고 있는 자포리자 남부와 헤르손 남부 지역 처리 등이 불분명하다는 것이다.

또 푸틴 대통령이 휴전을 수용하지 않을 경우 예상되는 트럼프 대통령의 제재와 관세 압박을 회피하려는 의도라는 의구심도 제기한다.

우크라이나와 유럽은 러시아가 점령한 영토에 대한 지배를 인정하는데 강한 거부감을 보여왔다.

전쟁이 장기화되면서 우크라이나 내에서는 종전을 바라는 목소리가 높아지고는 있지만 영토 양보는 반대한다는 입장이 강하다.

트럼프 대통령은 이날 우크라이나가 휴전 조건으로 러시아에 영토를 양보할 것으로 예상하느냐는 질문에 “매우 복잡하다. 하지만 우리는 일부(영토)를 돌려받을 것이다. 일부는 교환할 것”이라고 답변했다.

이를 두고 돈바스 지역을 넘겨달라는 러시아 제안을 수용하는 대신 자포리자와 헤르손 통제권은 우크라이나에 돌려주는 방안 등을 염두에 둔 것 아니냐는 분석이 뒤따른다.