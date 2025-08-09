공권력 낭비··· 반복되는 폭파 협박 허위신고 소방관계자 “정작 중요한 신고 놓칠까 우려” 경찰청장대행 “엄중처벌·손배청구 적극 검토”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 유동인구가 밀집한 서울 도심 한복판에 있는 백화점에 ‘폭발물을 설치했다’는 중학생의 허위 글 하나로 수천 명이 긴급 대피하는 소동이 벌여졌다. 경찰과 소방 인력 수백명이 급파되고 탐지견도 투입했으나 폭발물은 없었다. 폭발물 수색 작업 동안 시민들은 불안에 떨었고 3시간 가까이 영업을 중단한 백화점은 수억원대의 손실을 호소했다. 반복되는 협박성 허위신고로 사회적 낭비가 반복되는 만큼 엄중한 처벌이 필요하다는 목소리가 커진다.

오늘 신세계백화점 본점 절대로 가지 마라. 내가 어제 여기에 진짜로 폭약 1층에 설치했다. 오늘 오후 3시에 폭파된다. A군이 온라인 커뮤니티에 올린 협박글

제주 서부경찰서는 지난 5일 저녁 중학교 1년생 A군을 붙잡아 조사하고 있다. A군은 이날 오후 온라인 커뮤니티에 신세계백화점 테러를 예고하는 게시물을 올렸다. 신고를 접수한 경찰은 240여명의 경력을 보내 통제와 수색에 나섰다. 인근 소방서 장비 27대, 소방대원 139명도 투입됐다. 손님과 직원 수천 명은 느닷없이 건물 밖으로 대피해야 했다.

경찰 조사 결과 A군은 실행 의지나 능력이 없었다. 그저 “폭발 예고글을 올리면 사람들 반응이 어떨지 궁금했다”고 진술한 것으로 전해졌다. 어린 학생의 치기가 불러온 사회적 손실은 적잖았다. 하지만 A군은 만 14세 이하 촉법소년이라 형사 처벌은 어렵다. 소년법에 근거해 사회봉사, 보호관찰, 소년원 송치 등 보호처분을 받을 것으로 보인다.

신세계 본점 소동 다음날에도 경찰은 ‘헛출동’을 했다. 유튜브 뉴스 영상 댓글에 ‘내일 신세계 오후 5시 폭파한다’는 댓글이 올라오면서다. 아침부터 경찰이 대상으로 지목된 신세계 스타필드 하남점과 용인 사우스티점 등에 경력을 투입했다. 댓글을 단 20대 남성도 금세 경찰에 붙잡혔는데 “장난이었다”고 진술했다.

경찰, 소방 등 현장 출동인원은 허위신고가 공권력·행정력 낭비로 이어진다고 호소한다.

일선서 수사관은 “허위신고는 경찰의 발목을 잡는 행동”이라며 “항상 만일의 사태에 대비해야 하는 상황에서 허위신고가 접수돼 경찰력이 투입되면 정작 진짜 긴급한 사건이 발생했을 때 제대로 대응하지 못할 수 있다”고 설명했다.

중부소방서 관계자는 “(지난 5일 신세계 백화점 본점에서는) 여름철 야외활동이 많은 시기에 다수 사상자 피해 우려가 큰 상황이어서 소방인력도 긴급지원을 나간 상황이었다”며 “(허위신고가) 실제 긴급상황에 출동이 지연될 수 있는 문제로 이어질 수 있다”고 하소연했다.

테러 게시물 뜨면 경찰 수백명 출동…대개가 허위신고

테러를 암시하는 온라인 게시물이나 메일이 있다는 신고가 접수되면 경찰은 일단 출동한다. 하지만 대개 해프닝으로 끝난다.

법조계에 따르면 지난 14일 서울북부지검은 초등생 살해, 킨텍스 폭파, 헌법재판소 방화 등 다수의 살인·테러 예고 글을 게시한 20대 남성을 구속기소 했다. 이 남성은 초등생을 포함한 불특정 다수에게 공포심을 주고 관심을 받기 위해 지난해 10월부터 올해 2월까지 14회의 살인 예고, 테러 협박글을 작성한 혐의를 받는다. 당시 800명이 넘는 경찰관이 현장에 출동했다.

지난달 7일에는 서울 성신여자대학교에 폭발물을 설치했다는 이메일이 발송되면서 학교에 경찰특공대를 포함한 경력 190여명이 투입됐지만 폭발물은 발견되지 않았다.

지난해 9월에는 온라인 익명 커뮤니티에 ‘야탑역 월요일 30명을 찌르고 죽는다’는 제목의 글이 올라왔다. 허위 협박으로 밝혀졌지만 10월까지 야탑역 주변에 경찰 경력 529명이 투입됐고 장갑차까지 배치됐다.

중대범죄라는 인식 자리잡혀야…양형기준 세분화도 필요

최근 2~3년 사이 실제 범행으로 이어진 ‘묻지마 범죄’와 이를 모방한 허위 신고가 잇따르면서 ‘공중협박죄’가 지난 3월 신설됐다. 공중협박죄는 불특정 또는 다수의 생명이나 신체에 위해를 가한다는 내용을 공연히 알릴 때 5년 이하 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

전문가들은 범죄억제효과를 높이기 위해 보다 구체적인 처벌기준과 보완책을 마련해야 한다고 지적했다.

김형원 형사전문 변호사(법무법인 YK)는 “아직 (공중협박죄 혐의로 기소된 피의자에 대한) 실형 선례가 없지만 실제 선고형에서 높은 형량이 나온다면 공중의 안전을 위협하는 행위가 중대한 범죄라는 인식이 확산돼 범죄 억제 효과가 커질 것”이라고 말했다.

또 김 변호사는 “처벌 규정만으로는 범죄 예방과 제지에 한계가 있기 때문에 가정폭력·스토킹 범죄처럼 긴급조치 제도를 적용하거나 포털·통신사에서 선제적으로 협박글 게시자를 차단하고 신고하도록 의무화하는 방안도 검토할 수 있다”고 제안했다.

이수정 경기대 범죄심리학과 교수는 “살인·폭탄 예고글은 명백한 반사회적 행위로 시민 불안을 초래하고 사회적 손실을 유발한다”며 “경제적 손실 등 피해 발생 가능성을 충분히 인식하고도 글을 게시한 경우라면 보다 엄정한 처벌이 이뤄져야 한다”고 말했다.

이어 “공중협박이라는 내용으로 일괄 처벌하기보다는 구체적인 사건 내용을 기준으로 세분화해 양형 기준이 마련될 필요가 있고 민사손해배상 산정 기준도 구체화해야 한다”고 말했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 지난 7일 허위게시글·거짓 신고 등에 대해 형사처벌은 물론 필요시 민사상 손해배상 청구 등을 적극 검토하라고 지시했다.

경찰 관계자는 “국민적 불안과 사회적 손실이 야기되고 경찰력 낭비로 인한 민생 치안 공백 등이 우려되는 현 상황을 심각하게 인식하고 있다”고 설명했다.