시청역 지하 비밀의 공간, 공사 현장 가보니 K-컬처와 첨단기술 융합된 무대, 전시관 조성 내년 하반기 시민에 공개

[헤럴드경제=박병국 기자] 지난 5일 찾은 을지로입구역 역사 서편 끝 피아노 계단. 한쪽 벽에 ‘공사 현장 안전수칙’ 포스터가 붙은 문이 보이고, 그 안에 10평 남짓한 사무실이 눈에 들어온다. 사무실 안에 들어서니 또 하나의 문이 있다. 문을 열자 광활한 공간이 눈앞에서 쭈욱 뻗어 나간다. 40년 동안 잠자고 있던 ‘비밀의 공간’이다. 서울시 관계자는 “현재 환풍기와 냉방설비 공사를 하고 있다”며 “이 곳은 명동을 방문하는 외국인 등 K 컬쳐에 관심이 있는 사람들이 즐길 수 있도록 공간으로 바뀔 것”이라고 말했다.

시청역과 을지로입구역 지하 2층 공간 3388㎡(1024평)가 내년 하반기 공연장과 K컬처와 인공지능,가상현실 등 기술을 결합한 전시장으로 문을 연다. 이번 사업은 시민들이 일상에서 특별한 경험을 할 수 있도록 지하철역사 유휴공간을 활용하는 ‘펀스테이션’ 사업의 일환이다. 시청 지하 공간 사업은 현재 진행되는 펀스테이션 사업 중 규모가 가장 크다. 여의나루역의 러너스테이션, 뚝섬역의 핏스테이션, 먹골역의 스마트 무브 스테이션 등 그간 서울시가 조성한 운동 컵셉과는 다르다. 본지가 서울시 관계자와 함께 K-컬처 전시관과 무대가 조성될 비밀의 공간을 미리 둘러봤다.

현재 공사는 1구간(1260㎡)과 2구간(340㎡)으로 나눠 진행되고 있다. 나머지 1738㎡ 공간은 사람들이 다니는 통로가 된다. 길이로 따지면, 각각 275m, 80m다. 을지로 입구 서편끝에서 시작해, 서울광장을 가로질러 소공로 일부와 세종대로까지 이어진다. 서울시는 ‘지하철 역사 혁신프로젝트’에 따라 개방을 결정했지만, 활용 방안 검토를 위해 다시 문을 닫았다. 내부 공사 모습이 언론에 공개되는 것은 2년만이다.

기자가 들어온 곳은 2구간의 입구다. 터널 사이로 보이는 작업자들이 움직임이 분주하다. 5m 간격으로 천장을 받치는 석회 기둥이 터널을 따라 이어져 있다. 기둥 옆에는 시멘트와 벽돌, 환풍과 냉방을 위한 덕트설비가 빼곡하다. 서울시 관계자는 “2구간에는 방화 유리벽이 설치되고. 벽 한편은 통로가 또 다른 한편은 K-컬쳐 관련 작품들이 전시될 것”이라고 말했다.

통로를 걷다보니 바닥 위에 솟아난 하얀색 구조물 같은 것이 눈에 들어온다. 천장 위로 배수로가 지나고 있어 생겨난 종유석이다. 공사가 완료되면 종유석은 제거된다.

5분~6분 간격으로 지하철 지나가는 소리가 들린다. 소리가 지날때마다 지축히 흔들리는 느낌이다. 종유석과 달리, 지하철 소음은 그대로 남긴다. 서울시 관계자는 “K-컬처 전시관이 지어진 이후에도 지하철 소음은 들릴 것”이라며 “지하철 소음을 공간을 가장 나타내는 상징적 소리로 알려 나갈 것”이라고 말했다.

어느 정도 걷자 통로가 넓어지고 넓직한 공간이 나온다. 이제 1구간이 시작되는 지점이다. 2구간 내내 이어졌던, 석회 기둥도 사라졌다. 공간이 확보되고 터널의 폭도 넓어졌다. 이 공간에는 메인 전시장과 무대가 들어선다. 서울시 관계자는 이에 대해 “K 컬처와 AI 첨단기술을 융합한 공간이라는 컨셉하에 민간 업체와 논의를 진행하고 있다”며 “소규모의 무대와 전시 공간 등이 설치될 것”이라고 말했다.

비밀의 공간은 1호선 시청역 지하까지 이어진다. 비밀의 문으로 통하는 문은 현재 을지로입구역, 한곳 밖에 없다. 공사가 완료되면, 1호선 시청역 지하에도 출입구가 생긴다.

이 공간이 어떻게 생겨났는지에 대한 기록은 명확치 않다. 2호선 을지로 입구역과 1호선 시청역을 이으면서 생기는 지하 시설물 간 ‘높이차’ 때문에 생겨난 유휴 공간이 40년동안 ‘활용’방법을 몰라 방치 됐다는 해석이 가장 유력하다.