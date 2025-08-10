미국 “적국으로부터 해저케이블 보호” 데이터 수요 늘며 해저케이블도 ‘안보자산’ 중국산 경계심도 확대 “국내업체, 저가 경쟁 리스크 사라져”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 미국이 ‘중국산 해저케이블 퇴출’을 선언하면서 국내 업체들도 간접적인 반사이익을 누릴 수 있다는 전망이 나오고 있다. 중국산 제품이 저가 물량으로 시장을 장악하는 가능성을 차단하고 글로벌 시장에서 비중을 키울 수 있다는 기대감이다.

10일 외신 등에 따르면 미국 연방통신위원회(FCC)는 안보 규제를 강화하기 위해 ‘중국을 비롯한 적국으로 간주되는 국가’ 내 업체와 해저케이블 용량 임대차 계약을 제한한다고 밝혔다.

미국 정부가 중국산 해저 케이블과 관련해 문제 삼은 지점은 ‘안보’다. 국가 간 데이터를 이동하는 해저케이블은 안보 자산으로 부각되고 있다. 미국은 중국이 수출 상품에 보호나 인증 절차를 우회하는 장치인 ‘백도어(Backdoor)’를 심어 지속적으로 정보를 유출하고 있다고 의심한다. 올해 미국은 중국산 태양광 인버터(전기변환장치)에서 백도어를 발견했다고 밝히기도 했다.

FCC는 “중국 같은 적국들이 해저 케이블 인프라에 어느 때보다 큰 위협을 가하는 현실에 대처하기 위해 이번 새 규정은 적성국의 위협으로부터 해저 케이블을 보호하는 데 중점을 두고 있다”고 설명했다.

해저케이블은 인공지능(AI) 산업 등에 쓰이는 데이터 전송량이 폭증하면서 최근 전 세계에서 수요가 늘고 있다. 국내에선 LS전선과 대한전선이 ‘빅2’ 업체로 유럽과 미국에서 실적을 올리고 있다. 글로벌 시장에서 중국산 해저케이블은 비중이 크지 않다. 이 때문에 미국의 이번 조치가 국내 업체들의 수주 확대로 바로 이어지긴 어렵지만 충분히 반사이익을 누릴 수 있다고 업계는 내다보고 있다.

우선 가격 경쟁 면에서 골칫거리가 사라졌다는 반응이 있다. 중국산 해저케이블은 저가 공세로 시장을 장악할 위험이 컸다. 이를 미국이 선제적으로 차단하면서 국내 업체들도 가격 경쟁에서 벗어났다는 것이다. 업계 관계자는 “특히 최근에는 중국이 내부에서 과잉생산된 해저케이블 물량을 해외로 밀어내려는 움직임이 있었다”고 말했다.

미국 현지 생산물량의 경쟁력이 더 커질 것이란 기대도 나온다. 안보를 비롯해 미국 무역 기조의 또 다른 축은 ‘자국 생산’이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 관세를 무기로 협력국들로부터 현지 투자를 유도하고 있다.

해저케이블을 국가 안보 문제와 연결 짓는 미국 기조까지 고려하면 현지 생산 해저케이블에 우선순위를 둘 가능성이 있다. 업계 관계자는 “현지화 전략을 택한 업체들이 수혜를 받을 수 있다”고 강조했다. 대표적으로 LS전선은 올해 1조원을 투자해 미국 버지니아주에 미국 최대 규모의 해저케이블 제조 공장을 짓고 있다. 이 공장은 약 2만평 규모로 2028년부터 생산을 목표로 하고 있다.

한편 LS전선과 대한전선은 해저케이블 수요에 대응해 생산능력(CAPA)을 늘리고 있다. LS전선은 최근 강원도 소재 해저케이블 공장에 5동을 지어 초고압직류송전(HVDC) CAPA를 4배 늘렸다. 대한전선도 최근 이사회를 열고 당진해저케이블 2공장 1단계 건설에 약 5000억원을 투자하기로 결의했다.